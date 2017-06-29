香港觀察：科技也要"一國兩制"

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踏入香港主權回歸中國二十週年，不少人都關注「一國兩制」的執行，憂慮香港享有的高度自治是否受到衝擊。但無論如何，香港仍享有言論自由、資訊自由，可以不同通訊方式Facebook, Google, Whatapps, Wechat 與中外人士溝通。外資在香港感覺資訊安全，並不擔心商業機密遭受政府審查。香港科技界認為，香港有別於內地，享有「一國兩制」是一大優勢。

香港資訊保護較內地好

外資企業向來擔心商業機密受到政府監控，中國《網絡安全法》於六月正式實施，外企對此擔憂更有增無減；香港作為資訊自由的地方，大可發揮「一國兩制」作用。新法例規定，在內地經營的企業須將個人信息及商業數據存於國內，並向安全機構提供「技術支持」，以及通過國家安全審查。外企擔心商業機密以及知識產權有可能被竊，影響在內地市場的競爭力。相對於中國內地，香港作為大數據樞紐佔有很大優勢。

香港是大數據樞紐

香港在亞太區互聯網發展先進，有條件發展成為大數據樞紐。科技和創新局局長楊偉雄去年底出席世界互聯網大會時表示，香港在發展大數據有三大優勢：第一，香港有極其穩定的電力供應，擁有99.999%的第四級數據中心標凖，是亞洲除了日本以外最大的、高檔的、第四級以上的國際數據中心。第二，香港的速度在全世界排第二，而互聯網決勝因素就是速度快，尤其這是大數據所必需的。第三，個人隱私問題和數據安全問題，香港目前排全球第四和第六。

政府要分享數據

然而，面對全球科技熱潮，香港在處理數據方面仍大有改善空間，英美國家則早已實施公開資料計劃。據團結香港基金的創新科技研究報告指出，香港公開政府資料政策「姍姍來遲」，由政府資訊科技總監辦公室負責籌備的公開資料網上平台data.gov.hk 直至2015年3月才啟用，提供一共18個類別，超過4000組數據。報告指出，「擴充公開資料，以帶動新產品之研究及發展。政府可考慮改善現時資料系統。當局亦應檢討如何調整、延展RSS訂閲及Web API 服務，為市民及用戶提供更個人化及便利的更新資訊。」報告又說，政府應增加與使用者的互動，且令服務更方便。即是說，港府在公開資訊及數據方面要更為著力。

企業保護自己數據

至於香港的民間通訊，現在個人之間主要依賴Facebook, Whatapps, Line 等網際網路上人際之間的協同交流，所產生源源不絶的資訊，在實施上是由不足5%網路企業（如上述Facebook, Whatapps等第三方經營應用服務的企業）佔有。至於企業之間如何通訊呢？現在只有大型企業有財力斥資自行開發具有私密性的通訊系統。可是中小型企業，往往無能為力，只能依賴Google, Facebook, Whatapps等作溝通工具，這便等於拱手奉送上企業內部資料給這些平台的服務提供商。

當前正是大數據年代，企業擁有數據便能分析需求與市場，是未來生存之道。未來是個性化年代，中小企業因應自己市場擁有自己相關數據至為重要；舉例來說，心臟病醫療器材公司要私密取存心臟病人的大量數據，才能有效研發較佳產品。 「將病人訊息經Whatapps傳送，便仿如洩漏病人私隱，我們須要在封閉管道溝通。」一名資訊科技總監說。

值得注意的是，數碼港孕育了一間港企Picowork 最近宣佈發明了一項嶄新的雲端電腦作業系統，既可保存私隱，又打破不同通訊的壁壘，適合不同行業企業跨系統通訊、以及個人與企業之間協作溝通，令企業管理層可與分佈不同地點的子公司、或與不同部門協作決策，增加效率。據Picowork主席張偉東稱，該公司研發這套協作雲端電腦操作系統，把5G通訊邁向一大步。 「關鍵是企業可擁有自身的數據庫，商業機密放在自家裏，而不是埋在別人的系統裏，不怕被竊走。」張偉東又說：「Picowork 讓企業有主權的雲，有雲端的家！ 」

好好利用科技「一國兩制」

總的來說，外企對在香港存放數據抱有信心，港府應利用科技「一國兩制」，把香港發展成大數據樞紐。另一方面，面對大數據年代，港府應設法分享公共數據資源，促進各行各業發展。企業方面，則要好好保護自己數據，盡快積累相應數據以便為未來做分析、研發產品及檢測市場之用。尤其是中小企作為香港經濟支柱，更應好利用科技提升業務，不要成為科研大浪所淘走的沙粒。