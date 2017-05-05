"韓國將主動解決朝鮮僵局拿回外交主導權"

圖片版權 BBC Chinese Image caption 韓國總統競選人文在寅的選舉總操盤手、曾任仁川市長的國會議員宋永吉在首爾接受BBC中文的專訪，談未來韓美與韓中關係。

韓國總統競選人文在寅（Moon Jae-In）的選舉總操盤手、曾任仁川市長的國會議員宋永吉（Song Young-gil ）在首爾接受BBC中文的專訪，談未來韓美與韓中關係。

距韓國大選投票只剩6天封關前的最後民調顯示，主張與朝鮮對話、與中國建立互信的共同民主黨參選人文在寅，目前以40%左右的支持率，遙遙領先。

和文在寅同為人權律師出身的宋永吉，於2000年踏入政界，曾任仁川市長與4屆國會議員，原與文在寅關係並不深厚，但本次大選中，他決定加入文在寅團隊，負責選舉總操盤，並協助規劃未來韓國如何重新調整朝鮮問題與同中美的關係，這也是宋代表文在寅陣營，首度接受外媒專訪。

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薩德問題怎麼辦?

面對近來備受國際關注的韓國布署薩德問題，宋永吉表示，韓中關係已因此陷入惡化，需要重新調整。他對BBC中文說道："我們要先處理的，就是在新的局面下，重新檢討薩德，同時讓薩德的部屬問題，經過國會批准的程序。"

"所以我們主張，暫停目前進行中的薩德配置，同時聽取與接納中國與美國的要求與意見，然後朝解決朝鮮問題的方向前進。"

文在寅陣營認為，薩德問題源自朝核，而為解決這問題，美中應積極合作，韓國在這中間協調，誘導朝鮮放棄核武。他們相信，在這過程中，韓中關係也會得到緩和。

相較於保守派的洪凖杓（Hong Joon-Pyo）與劉承旼（Yu Seung-Min）等候選人積極表態支持布署薩德，進步派的文在寅則持否定態度，更傾向強調韓國的自主性，認為應先取得國內共識，再作決定；而近來，面對薩德問題，文在寅也開始強調韓美同盟和韓中對話的重要性。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 美韓稱，韓國部署的薩德反導防禦系統旨在攔截導彈朝鮮發射的彈道導彈。

面對記者追問，在取得國內共識、鞏固韓美同盟及與中方對話三者間，有無順序，宋永吉直接回答："要排順序的話，因為韓美同盟還是最重要的，若文在寅當選，首先將會舉行韓美元首會晤，然後分別向美國、中國與俄羅斯派遣特使。在鞏固韓美關係基礎上，同時致力復原韓中關係。"

但當這樣的想法若碰到美、中與韓國國內的立場有顯著衝突時，該如何解決，宋永吉強調，這時韓國就該扮演緩衝的角色。

在此同時，宋永吉也認為，相較於先前朴槿惠政府與朝鮮的對話管道幾乎死鎖，當下開拓與朝鮮的溝通窗口相當重要。他表示："當韓朝關係由韓國主動踏出一步解決，就能不從屬依附於美國或中國，拿回外交主導權。"

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 宋永吉表示："當韓朝關係由韓國主動踏出一步解決，就能不從屬依附於美國或中國，拿回外交主導權。"

如何解決朝核問題?

自美國新任總統特朗普上台後，面對薩德爭議，美方先是副總統彭斯公開表示薩德是"韓國下任政府該決定的問題"，而沒多久，特朗普又表示，布署薩德的10億美元費用，應由韓國全額承擔，這引發不少韓國民眾的反感。

根據最近幾次的民調顯示，支持與反對布署薩德的韓國民意，如今差距正在拉近中，更有過半數以上國民認為，薩德應該留待韓國新一屆政府上台後，再行處理。但美方這陣子的反覆態度，新政府要如何"接招"，將會是一大挑戰。

對此，原本被眾人視為主張柔和應對朝鮮，同時積極促進韓中關係的文在寅陣營，也表露出對美方政府的期待。

"特朗普總統是有商業頭腦的人，我們認為，他是可以協商的人。"宋永吉說道。

他表示："奧巴馬前總統的'戰略忍耐'，事實上，無法徹底解決朝核問題，反而是置之不理的層面更大…我們覺得特朗普總統有更積極想解決朝核問題的意志，靈活地運用此契機，來尋求解決朝核問題的方法，我認為相當重要。"

但面對記者提問，特朗普或共和黨方面，是否有嘗試私下與文在寅或共同民主黨接觸，宋永吉則予以否認。

如何看「財閥改革」的主張？

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去年10月底所爆發的崔順實（Choi Soon-sil）"親信干政"案，讓當時的朴槿惠（Park Geun-hye）總統深陷政治危機，最後導致樸先後遭到國會與憲法裁判所彈劾，被迫下台。

作為朴槿惠"密友"的崔順實，不僅被發現繞過政府體系，干預施政，同時包括三星、樂天等韓國各大財閥，也涉入與她的利益收受網絡中，讓韓國不光彩的政商勾結關係，再度曝光於世人面前。如何解決此問題，成為下任政府的新挑戰。"財閥改革"成為各政黨候選人，相繼提出的主張。

對此，宋永吉認為，對財閥改革，各黨候選人提出的政見，都相當類似，包括強化公正交易委員會的機能、透明化財務會計、抑制財閥片面企圖掌控中小企業的經營結構、還有改善財閥自己的領導結構，而問題在促成財閥改革的意志。

"支持文在寅的群眾，正好就是強烈希望改革的中堅階層，他們相信文在寅具有改革的意志，能夠予以落實。"宋永吉評價道。

要如何防止類似崔順實干政的事件，再度發生，宋永吉認為，對檢調與警方的結構改革，將會相當重要。

他對記者表示："事實上，韓國的檢調機能已經麻痺，原本檢方的任務是，在出現非法行徑時，予以調查，並扮演防止犯罪出現的角色，朴槿惠將檢調出身的禹柄宇，提拔至青瓦台民政首席秘書官的職位，在檢方受政府支配下，制衡機能就崩潰了。"

由於朴槿惠前總統任命前檢調人士擔任青瓦台要職，最後讓政府力量得以伸入並干預檢調體系，讓崔順實案一直被蒙蔽，無法及時調查厘清，因而改革檢調並平衡檢警的權力結構，成為接下來要政府要著手施力的課題。

宋永吉說："我們正推動，讓派遣到青瓦台任職的前檢調人士，結束青瓦台工作後，不能再回到檢調工作；另外我們還將新設一個'高階公務員不正行為搜查處'，讓被檢方所壟斷的搜查機能，能獲牽制，然後將檢警搜查權予以分離，一般事件的搜查權，由警方執行，讓檢方主要負責起訴。"

韓國大選已進入最後關頭，干政案爆發後，隸屬進步派的文在寅，聲勢水漲船高。

目前文陣營表現出審慎樂觀的自信，拋出改善外交與內政上的僵局與難題，希望能同時吸引要求改革的年輕世代，與重視安保的老年階層之青睞。各世代選民買不買單，或將持續陷入矛盾對立，就看6天後選舉結果見分曉。