觀察：舌尖上的丹麥生蚝到底啥味道？

圖片版權 Weibo Image caption 丹麥駐華大使館在中國微博上發文，沒想到滿海灘生蚝的照片一夜爆紅。

丹麥生蚝在中國網上爆紅，牽動無數中歐人心癢癢，但要抵達中國食客的舌尖之上尚有萬里之遙。

近日丹麥駐華使館發了一條讓丹麥人頭疼的新聞：丹麥海岸遭遇太平洋牡蠣（生蚝）的物種入侵，但不是當地人愛吃的品種，對這個人口才570萬的國家來說，鋪滿海灘無人問津的生蚝沒有天敵，肆意瘋長，"對海岸的生態環境造成極大破壞，科學家和漁民都束手無策"。

這新聞和大照片一上網立刻爆紅，牽動無數中國食客的舌尖。一時間，中國的微博微信等社交媒體上到處都是生蚝吃法和激動的對策探討：姜葱，蒜茸，焗烤，炭燒，香煎，沾醬，烘蛋，豆腐羹，日式炸，日本燒汁，芝士蒜蓉……

中國很多電商的鼻子也立即聞到了各式生蚝的美味，並借此炒作一把，天貓立即派人和丹麥駐華使館聯繫，京東甚至說立即要派團赴丹麥抓蚝，好不熱鬧。

中國一些激動的食客們高呼：丹麥環境由我來守護。還有食客網上做打油詩：「我生君未生，君生外國了。君恨無人食，我恨吃不到"。

丹麥官員也對蚝在中國的反應大為驚訝，但立即做出北歐式慢半拍的反應：丹麥環境和食品部長伊斯本·倫德·拉爾森周五 (5月5日)表示，在得知中國"生蚝熱"後，丹麥政府已經開始研究丹麥生蚝出口中國的可行性。不過，中國海關動植物檢疫部門並沒有立即積極回應。

圖片版權 Getty Images Image caption 由於近年來中國人越來越喜歡吃生蚝，中國已經成為全球養殖生蚝的主要產地之一。生蚝有N種吃法，深受食客喜愛。

"生蚝簽證"？

由於近年來中國人越來越喜歡吃生蚝，中國已經成為全球養殖生蚝的主要產地之一。中國水產商立即告訴大眾：全世界生蚝養殖80%在中國，而且中國就是太平洋生蚝最大的養殖國，想吃不需要出國。

考慮到進口中國不易，此外大批網友已經詳細探討了跨過千山萬水從中國飛北歐的成本和簽證問題，就在這似乎要成了"望蚝止饞"的時候，正在訪問中國的丹麥首相拉斯穆森周五表示，歡迎中國遊客到丹麥品嚐生蚝。

丹麥駐華使館雖然沒有推出"生蚝簽證"，但丹麥政府已經決定簡化中國個人旅行者赴丹麥簽證的程序。丹麥當地人也對中國人"生蚝遊"表示歡迎。

同時面對可能大批攜帶蒜茸辣醬湧來的中國食客，丹麥官員不忘警告食品安全。中國的食品專家們也警告生蚝可能攜帶病菌病毒海藻污染可不能隨便生吃。

歐洲大自然環境下培育的美食甚多，當地人不認其美味棄而不食不說，反而視為禍害，包括英國河流裏（原來來自東方）的大閘蟹、小龍蝦、鯉魚等。但過去也沒想到這些會是中國食客的嚮往。

在近年來隨著中國經濟水平提高和全球貿易和運輸大幅增加，東西方文化交流增多，也增加了西方對中國美食文化的了解。比如英國原來大多數當地消費者拒絶、屠戶一般丟棄不要的豬蹄雞翅等等，現在也開始被商家開始售賣，或者出口中國。

圖片版權 Getty Images Image caption 同時面對可能大批攜帶蒜茸辣醬湧來的中國生蚝食客，丹麥官員不忘警告食品安全。中國的食品專家們也警告病菌病毒海藻污染可不是鬧著玩的。

中國食客能否解決丹麥的生蚝泛濫問題尚無答案。也許，未來我們可以期待更多可以用吃來維護環保、增加貿易交流的故事，而不是童話。