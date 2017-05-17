《摔跤吧！爸爸》憑什麼紅遍中國和印度？

Image caption 寶萊塢影星阿米爾·汗（Aamir Khan，中）曾經是印度全國摔跤冠軍，排除萬難把女兒培養培養成衝出印度的國際摔跤金牌選手

一部不以歌舞取勝的印度影片紅遍中國，被《新京報》影評預言篤定成為今年口碑最佳院線電影。

熱到這樣的程度：5月15日公映次周累計票房過4億人民幣（約6000萬美元）；之前在北京國際電影節上展映場次門票90秒被搶購一空，主要影評網站評分都在9分以上。

這就是由印度影星阿米爾·汗擔任製片人並主演的《摔跤吧！爸爸》（Dangal）， 尼特什·提瓦瑞 （Nitesh Tiwari）導演，2016年12月23日在印度首映。

男主阿米爾·汗（Aamir Khan）是寶萊塢巨星，在中國也備受追捧，影迷叫他"米叔"；之前他主演的《三傻大鬧寶萊塢》和《我的個神啊》都很受歡迎。但這次，據說他改變了中國觀眾對印度電影"寶萊塢就是載歌載舞"的偏見。

這部電影根據真人真事改編，講的是印度優秀摔跤運動員馬哈維亞·辛格·珀尕（Mahavir Singh Phogat）把兩個女兒培養成世界摔跤冠軍的故事。

圖片版權 Disney Image caption 兒時的珀尕姐妹

圖片版權 Disney Image caption 奪冠年齡的珀尕姐妹

勵志、熱血、親情、勝敗、幽默、音樂，加上寶萊塢超級影星領銜，這些藝術和感染力元素之外，還有什麼使得這部印度傳記影片在中國觸動那麼多淚腺、引發那麼多感慨、票房斬獲過億呢？

中國故事？

從谷歌搜索結果來看，很大一部分共鳴可以用網民的一個反問句歸納："講的難道不是中國故事？"

視頻網站YouTube上也有很多宣介此片的中文視頻。

數月前，影片尚未在中國公映，網上就已經有過一波熱議。鋪天蓋地的讚譽聲中，圍繞影片的"女權命題"，出現了針鋒相對的爭論。

這個故事究竟是"偽女權，真父權"，還是像"米叔"在宣傳路演時說的那樣，是親女權、促性別平等的呢？

批判者舉出片中各種細節來證明，這部片子表面上宣揚男女平等理念，實際上是"笑裏藏刀"，"蜜裏含毒"，宣揚的實際上是女人只有跟男人一樣，才算平等，而這本身就不對 - 女孩必須短髮、束胸，跟男孩一樣撕拼，在男性主宰的天地戰勝男性，才算女權的勝利、男女平等嗎？

圖片版權 Disney Image caption 確定讓女娃兒練摔跤合適嗎？

「偽女權」命題？

《每日頭條》網今年一月發表評論，作者稱自己在科倫坡觀影感受"極不舒服"，因為影片"打著化解隔閡、顛覆保守價值的旗號，給女性提供的兩條自立自強的道路卻是這樣的：要麼成為男性的幫手，去實現父親的夢想，要麼變成男性。"

這篇沒有署名的文章稱："讓人們不再歧視女性的正確做法應該是傳達男女平等的觀念，而不是把女性改造成男性。"

這是歪批！不認同這種說法的網民反駁。

現實如此，影片如實刻畫、反映現實，要表達的意思只有一個：女孩子除了嫁人之外也有其他選擇，也可以不受歧視。

圖片版權 Disney Image caption 勵志故事。印度評論員希望影片能鼓勵更多家庭讓女兒有機會參與競技體育

影片中，最後決賽前父親對女兒說："如果你得到了金牌，你就會成為一個榜樣，一個非常好的榜樣，孩子們將會永遠記住你。明天如果你贏了，你將不再孤單。無數個女孩將跟你聯合起來，反抗那些歧視女性的人。反抗只能做家務事，反抗從小就開始訂婚。"

微信公號"24樓影院"指出，"理解了印度的'女人非人'背景後，才能明白《摔跤吧！爸爸》中最後決賽前父親對女兒說的那番話"。

如果放在其他時空背景，影片刻畫現實的那些細節，如"米叔"用各種古怪的方式努力生兒子，不問女兒是否願意、是否喜歡摔跤而強迫她們去實現自己未竟的奪冠願望，確實可以被視為"偽女權"。

"但是在印度，她們會慶幸有這樣的父親。"

「印度女權代言人」？

Image caption 在印度，她們該慶幸有這樣的父親？

在真實世界，馬哈維亞·珀尕訓練出1000多名印度女摔跤運動員。

在落後的印度農村，女孩摔跤顯得離經叛道，如果"米叔"在電影裏想訓練別人家的閨女摔跤，很可能遭遇更多抵制，成功的希望渺茫。但是，從自己的女兒開始，竟變成了一個成功故事。

另一位網民宣稱，阿米爾·汗自己在接受媒體採訪時說過，他不認同角色對孩子的魔鬼訓練方式，但家長引導是必要的，之所以拍這部電影，是因為認同片中的女權精神；"他是印度社會最好的女權代言人。"

影片中，一位村裏的姑娘出嫁時對珀尕姐妹說，別嫌訓練太苦，遭別人白眼，父親那麼狠，是希望給你們一個比婚嫁更有意義的人生。

一位中國影迷指出，如果有更多情節鋪墊印度的重男輕女傳統文化，也許能更好地突出影片的"女權精神"。

印度觀眾怎麼看？

圖片版權 AFP Image caption 馬哈維爾·辛格·珀尕（Mahavir Singh Phogat ，左）和阿米爾·汗（右）

《摔跤吧！爸爸》去年底在印度上映，定位是傳記式體育題材故事片，超級影星阿米爾·汗領銜，"出乎意料"地成為打破寶萊塢影片票房歷史紀錄，頭三個月吸金超過5000萬美元（4100萬英鎊）。

BBC新聞網在印度的記者蘇德哈·迪拉克（Sudha G Tilak）解釋為什麼這部影片成為寶萊塢史上票房最高這一事實"出乎意料"，首先因為它不像其他寶萊蕪影片那樣以歐美為舞台，而是穩穩地盯著印度北方的偏僻農村，傳統習俗厚重。

印度北方和西北地區幾乎村村都有摔跤學堂（akhar），但根據習俗，女孩子不但跟摔跤學堂無關，摔跤比賽觀眾席上也很少有她們的影子。現在一些大城市的摔跤學堂開始招收少量女生，但在農村，至今摔跤還是"純男子體育"。

圖片版權 AFP Image caption 珀尕還為印度培養了一千多名女摔跤選手

影片的原型珀尕和他的女兒被稱為印度摔跤界"第一家庭"，也為這部影片增添了很多吸引力，人氣超過之前五年內拍的四部體育傳記題材的寶萊塢影片。

珀尕自己曾經是印度全國摔跤冠軍，大女兒吉塔·珀尕（Geeta Phogat）2010年在英聯邦運動會上奪得女子摔跤冠軍，成為印度歷史上第一位女子摔跤冠軍，還取得參加2016年夏季奧運會資格，也是印度第一。

二女兒芭比塔·庫瑪麗（Babita Kumari）也曾奪得英聯邦運動會摔跤金牌，三女兒麗圖·珀尕（Ritu Phogat）是2016年英聯邦運動會摔跤冠軍。

圖片版權 AFP Image caption 吉塔·珀尕（Geeta Phogat）2010年10月在英聯邦運動會上為印度奪得首枚摔跤金牌

社會價值

印度傳記作家、編輯沙姆亞·達斯古普塔（Shamya Dasgupta）說，珀尕家三姐妹的故事十分勵志，希望通過這部影片鼓勵更多家庭，無論是在印度農村還是城市，給自家女兒一個發展體育生涯的機會。

印度地方政府也注意到影片的社會價值。

迪拉克報道，已經有4個邦的政府把這部影片納入宣傳性別平等、杜絶墮弒女嬰等陋習的公共宣傳計劃，提供減稅優惠鼓勵影院放映。

在印度隔壁的中國，也有網民發聲：為什麼中國不乏類似的故事，卻鮮見類似的大片呢？