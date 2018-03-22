觀察：外媒眼中的巨型宣傳喉舌——中國之聲

圖片版權 Getty Images Image caption 中國中央電視台，與中央人民廣播電台和中國國際廣播電台一起，合併成中央廣播電視總台，對外為「中國之聲」

隨著中國人大、政協"兩會"的落幕，春節之前就紛紛傳揚的央視（中國中央電視台）、央廣（中央人民廣播電台）、國際台（中國國際廣播電台）三台合一這只靴子終於落地。

一時間海內外社交媒體中不僅被新的「中央廣播電視總台」刷屏，而且不乏「本台消息，本台已被取消」這樣的對中國三大台的調侃。

其實，多年來中國和海外都曾有人呼籲這三大台學習英國廣播公司BBC的結構，廣播電視合一，對內對外合一，新舊媒體合一，打造真正意義上的國家公共媒體，真正講好中國故事，成為中國軟實力的關鍵部分。

這樣的呼籲與建議，似乎符合中國如今在國際間的大國地位，也順應中國打造「一帶一路 」的勃勃雄心。

然而，在「黨領導一切」的基本原則下，原本在形式上屬於國家新聞出版廣電總局名下的這三大台，卻完全揭下了作為國家媒體的面紗，「實至名歸」地由黨來掌管。

圖片版權 People's Daily Image caption 中共黨報《人民日報》圖解新成立的中央廣播電視總台。

在本周公布的《深化黨和國家機構改革方案》中，新組建的中央廣播電視總台，作為國務院直屬事業單位，歸口中共中央宣傳部主管。

「黨管媒體」從幕後走到了台前。

這當然從媒體層面再次佐證黨領導一切的中國大勢，但這樣的安排對中央廣播電視總台完成習近平「講好中國故事」的任務，究竟有何益處呢？

黨媒/官媒

儘管外界早都明白中國所有媒體都受中宣部控制這一事實，但對隸屬不同政府部門的各家媒體還是有些區別對待，期待從中聽到些許不同於中共宣傳部門的聲音。

《人民日報》作為中國共產黨的黨報，一直以來總被貼上黨媒的標籤。

而新華社和中央電視台、《中國日報》等通訊社、電視台和報紙則被外界視為「官媒」：它們公布的內容，通常有官方權威公告的性質，儘管在黨政不分家的中國，官方內容體現的就是黨的權威。

圖片版權 Getty Images Image caption 習近平希望中國媒體「講好中國故事」。

正如習近平在2016年2月視察新華社、人民日報社和中央電視台後發表講話所稱，「黨和政府主辦的媒體是黨和政府的宣傳陣地，必須姓黨。」

當有敢言人士質疑黨媒何以不是表達「人民」的聲音時，黨媒的邏輯是：黨性和人民性從來都是一致的。

這樣的邏輯或許能讓中國國內「統一思想」，但要說服外界也接受中共黨媒的宣傳之聲，則相當困難。

公信力

按照本次的改革方案，三台合一，旨在提升中央廣播電視總台的傳播力、引導力、影響力和公信力。

然而，這其中的有些「力」還真不是用錢就能砸出來。

拿公信力來說，一種普遍接受的觀點是：它應該與媒體的名稱、實力和規模無關。 公信力更多應該表現為媒介信息的全面、真實與可信,，尤其重要的是：媒體敢於及時披露重大事件，觸及時弊，改變受眾的觀點，影響人們的立場。

另外，媒體的公信力與其資金來源也有相當的關係，有公營媒體、私營媒體、獨立媒體和喉舌媒體之分。

就拿英國公營廣播機構BBC來說，這是一個由納稅人出資，有英國皇家憲章確保其報道方針的公正和獨立，對內平台沒有廣告收視壓力的媒體。這樣的安排使它的新聞自由空間不容易受到資本侵蝕的同時，也獨立於政府的宣傳渠道，免於淪為任何政黨或政府的喉舌。

在外界看來，中國官媒始終沒有解決的問題是：到底是商業媒體，還是公共媒體？

可以預計的是，新成立的「總台」應該會像以前各自為政時一樣繼續享受作為國務院直屬單位的事業撥款。值得關注的是，「中國之聲」的各大成員還會繼續與商業台一樣大賣廣告贊助嗎？

一個既享受政府撥款，又追逐商業利益，同時還必須效忠政黨的媒體，該如何提高其在海內外的影響力和公信力呢？

中國之聲

海外媒體在報道「中國之聲」——中央廣播電視總台的成立時，也普遍稱之為「巨大宣傳喉舌」。

圖片版權 Getty Images Image caption 孔子學院開辦到世界很多國家的大學中，引發對中國影響力的疑慮。

彭博新聞社在報道中，引述2017年皮尤研究中心的一項調查稱，中國過去10年花費幾十億美元推動軟實力，包括在外國大學設立孔子學院等文化中心，結果在日本、德國和意大利等國的民眾絶大多數仍然對中國持負面看法。

英國《衛報》則認為，「中國之聲」讓人聯想美國政府出資自第二次世界大戰以來開辦的「美國之音」。

經濟改革開放40週年後的中國，已經成為世界第二大經濟體，國家利益體現在全球的各個角落。

外界對中國聲音有實實在在的需求。可惜，海外媒體在希望聽到中國當局的聲音時，往往卻陷入沒有中國聲音的無奈。

觀察人士認為，中國官媒對突發事件和真相的報道，過去一直都缺失，今後恐怕還將如此。「中國之聲」的形成，並不會真正改變中共宣傳部門在敏感問題上一貫的做法。