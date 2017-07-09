「時事一周」播客（粵語）
- 2017年 7月 9日
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BBC國際台粵語節目，重溫一周國際大事、兩岸三地消息、英國境況。主要專題環節包括：記者來鴻、大家談中國、科技天地、環宇風情。
2017-07-08 節目重溫及下載 （請點擊鏈接收聽或下載）
- 北韓試射洲際彈道導彈
- 二十國集團峰會在漢堡舉行
- 劉曉波病重
- 專題：無人機群的軍事運用
- 專題：國家有獨特的個性嗎？
- 專題：有毒食物