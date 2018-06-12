特朗普與金正恩新加坡首次會面

雙方確實沒有公布過具體議程，但估計基本將圍繞著「去核化」議題。問題是，美國與朝鮮對「去核化」的定義南轅北撤。

美國一直強調要朝鮮以「全面、可核實、不可逆方式放棄」其核計劃，以換取撤銷對朝制裁和各種援助。然而朝鮮很可能不願意放棄其核武器。平壤希望與美國平起平坐，估計其要求遠不止於援助和撤銷制裁，而且只要其要求未得到滿足，平壤不見得會銷毀在其眼中生死攸關的核威懾能力。