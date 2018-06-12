特朗普與金正恩新加坡首次會面
美國總統與朝鮮國務委員會委員長在新加坡聖陶沙島舉行歷史會晤，BBC中文為您圖文直播最新情況。
概要
- 這是自1953年朝鮮戰爭（韓戰）休戰以來，美國與朝鮮最高領袖首次面對面接觸
- 雙方預計將討論朝鮮去核化，並有可能談及結束美朝戰爭狀態
- 新加坡聖淘沙島上的嘉佩樂酒店（Capella Hotel）獲選定為會面場所
- 新加坡總理李顯龍稱，該國為這場峰會花費了2000萬新元（1500萬美元；9593萬元人民幣）
美國總統與朝鮮國務委員會委員長在新加坡聖陶沙島舉行歷史會晤，BBC中文為您圖文直播最新情況。
直播報導
所有標注均為英國時間
最新消息金正恩出發
金正恩的車隊也已出發。
他們要談什麼？
雙方確實沒有公布過具體議程，但估計基本將圍繞著「去核化」議題。問題是，美國與朝鮮對「去核化」的定義南轅北撤。
美國一直強調要朝鮮以「全面、可核實、不可逆方式放棄」其核計劃，以換取撤銷對朝制裁和各種援助。然而朝鮮很可能不願意放棄其核武器。平壤希望與美國平起平坐，估計其要求遠不止於援助和撤銷制裁，而且只要其要求未得到滿足，平壤不見得會銷毀在其眼中生死攸關的核威懾能力。
特朗普的車
這是特朗普座駕出發的過程。
最新消息特朗普出發
美國總統已經離開香格里拉酒店，朝聖淘沙方向前進。
歡迎！
美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮國務委員會委員長金正恩將於新加坡時間09:00（01:00 GMT）在聖陶沙島嘉佩樂酒店（Capella Hotel）舉行朝美兩國曆來最高層會晤。BBC中文與您全程關注這歷史時刻。