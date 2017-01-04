英媒：土耳其認定夜總會槍手是中國穆斯林

圖片版權 Reuters Image caption 土耳其伊斯坦布爾一個夜總會元旦遭襲擊，嫌疑人仍然在逃

《泰晤士報》周三（1月4日）報道稱，元旦在土耳其伊斯坦布爾一家夜總會亂槍掃射造成39人死亡的襲擊者，是來自新疆的維吾爾人。

《泰晤士報》報道稱，槍手於2016年11月到土耳其，此前他曾在敘利亞受訓。

土耳其當局拒絶公開仍然在逃殺手的名字，但是在周二逮捕了他的妻子，並搜查了在安那托利亞地區科尼亞市內的一個公寓。

報道稱，"大約300個維吾爾人據信正在敘利亞參加聖戰組織的行動，其中三分之一以上參加了伊斯蘭國武裝IS。 "

報道說，科尼亞市是一個保守的城市，因伊斯蘭遜尼派以及極端組織在此活動而有名。這個城市容納了來自新疆地區的大批維吾爾人。

"維吾爾人與土耳其民族相同，語言相通，安卡拉政府最近幾年為數千計逃離中國的維吾爾人提供了庇護地。"

《泰晤士報》刊登的分析文章認為，中亞地區是新出現的聖戰分子最大的來源地。

「發生在伊斯坦布爾的槍殺，可能會把在中亞地區泛濫的低調衝突置於聚光燈下。「

中國經濟

《金融時報》周三刊登長篇報道，預測中國經濟的走向。據專家們分析，有三種可能，並有三個城市作為典型例子：

山東青島：經濟新模式——消費刺激增長。2015年，青島經濟增長超過8%，超過了全國平均水平。

四川峨嵋：停滯不前——債務水平使經濟放慢。

山西太原：深重危機——影子銀行可能會觸發中國金融風暴。