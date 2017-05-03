英媒頭條：梅首相稱自己是很難對付的女人

圖片版權 Reuters

《衛報》的頭版引述英國首相特里莎·梅的話說，"我將在歐盟的談判中很難纏"。

《泰晤士報》的頭版則引述歐盟的立場，歐盟告訴梅首相："你不能領導脫歐談判"。

《每日電訊報》用了同樣的標題，梅首相告訴歐盟她將是一個難對付的人。

《金融時報》頭版說，法國和德國強硬表態，把英國離婚賬單加價到1000億歐元。

《每日電訊報》頭版的另外一則消息則報道，英國政府將為那些駕駛柴油車的人提供現金補償，鼓勵他們更換汽油燃料的車以改善空氣質量。

幾家報紙日前報道了數百萬服用降膽固醇的英國人的劑量有問題，可能會增加心臟病風險之後，幾家報紙周三在頭版提出質疑。

《iPaper》說，不要相信那些嚇人的故事，繼續服用他汀類藥物（statins）。

《每日快報》頭版也敦促人們繼續服用他汀類藥物。

此外《每日鏡報》的頭版說，法國八卦雜誌由於刊登英國凱特王妃在法國的半裸度假照被告上法庭。凱特王妃以造成名譽損害為由，索賠130萬英鎊的賠償。

凱特稱這些照片令人震驚。