英媒：中國反腐運動或影響經濟活力

圖片版權 Getty Images

《金融時報》周三（5月3日）的一篇文章說，中國的反腐運動可能有使政策癱瘓的風險。

文章的作者說，中國此次的反腐運動是歷時最長、力度最大。

截至到2016年，已經有10萬多官員被整治，其中包括重量級的"大老虎"。

但問題是，中國的反腐來勢洶洶以至於不再有官員敢冒險，然而這場運動所帶來的另外一個問題是，政府的各級官員腦子時刻擔憂腐敗問題，縮手縮腳，不敢有任何作為。 害怕一旦出現失誤會導致官位不保。

這種擔心幾乎使他們在決策過程中陷入癱瘓狀態。很少再有官員願意冒腐敗的風險動用公共資金，以創新的方法來解決新老問題。

雖然反腐使那些"壞"官員在動用公共基金上要三思而行，但與此同時那些想為公眾謀福利的"好"官員也不敢利用公共資金為群眾解決問題。

從長期來看，其經濟成本是巨大的，那些有才華的官員得不到施展，政策實施有可能出於停滯狀態。

文章作者還指出，制止腐敗的根本做法是高薪養廉，政、經分離並加強道德教育等。

政府應該在限制官員腐敗的同時，也鼓勵幹部們做好事。

中國歡迎特朗普說法

《金融時報》另一篇報道說，中國歡迎美國總統特朗普最近有關希望與朝鮮領導人金正恩見面的說法。

特朗普表示，如果條件適合，他將會很"榮幸"地與金正恩會晤。

在數周以來，朝鮮半島核危機日趨惡化，美朝兩國劍拔弩張之際，特朗普的這一表示似乎讓中國感到欣慰。

北京周二（2日）呼籲美、朝兩國"都做出一些讓步"，用務實可行的和平方式實現朝鮮半島的無核化。