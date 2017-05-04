英媒頭條：英國人真能甩掉「豪飲」壞名聲？
- 2017年 5月 4日
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英國舉行地方選舉。根據法律規定，選舉期間公共媒體對選舉和選情的報道有所限制。
因此，我們看看周四（5月4日）英國一些報紙頭版和頭條所報道的其他消息。
《每日電訊報》說，英國人能喝擅飲的名聲不久將不復存在。根據官方的數據統計，英國人經常喝酒的人數降到最低水平，特別是年輕人。而自稱是滴酒不沾的人數開始上升。
但《太陽報》說，那些年齡在45到64之間的人由於酗酒問題就醫的次數也創下紀錄。
與此同時，《每日鏡報》也報道了美國好萊塢影星皮特（Brad Pitt）在接受 GQ雜誌採訪時承認自己飲酒過多的消息。
皮特說，目前自己已經戒酒，並承認酒精給自己婚姻帶來的影響。他說，現在自己可以成為更好的父親。
《衛報》報道了中國農民工網紅女作家範雨素的故事。
《每日電訊報》報道了英國女王伊麗莎白二世是社交媒體"老手"的消息。
根據王室傳記作者的透露，今年91歲的女王不但可以熟練使用短信，她還有自己私人的臉書帳戶。
但只有白金漢宮內部的人才知道女王有多少臉書"朋友"。
而女王的手機可能是世界上加密最多的手機，女王的助理永遠保證女王的手機是在充滿電的狀態。