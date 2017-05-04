英媒：中國育兒嫂範雨素一夜成網紅

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《衛報》星期四（5月4日）捕捉到中國農民工範雨素由於喜歡寫作而成為網紅的故事。

文章甚至把範雨素形容為中國的狄更斯。因為她從小就喜歡讀《霧都孤兒》、《遠大前程》等狄更斯的作品。

文章說，範雨素是一個從小熱愛文學的農村婦女，她夢想著大城市的生活，於是加入了中國將近3億的農民工大潮，到城市去淘金。

用文字表達自己的生活、理想和奮鬥是她試圖逃避現實艱難環境的一種方式，但沒想到她在微信上發表的自傳故事使她一夜成名，成為中國的網紅。

目前已經有100多萬粉絲瀏覽了她的自傳作品。

為了躲避記者的追蹤採訪，她不得不躲藏起來。

文章說，範雨素真實和樸實無華的文筆引起了中國廣大老百姓的共鳴。

中國在非洲的軟實力

《金融時報》刊登了資深編輯皮林的文章，稱中國在非洲的軟實力卓見成效。

皮林認為，雖然西方國家多年來在教育、健康以及幫助非洲建立透明機制等方面做了大量的工作和貢獻，因此會想像自己在非洲擁有所有的軟實力，但事實卻並非如此。

相反，中國人被認為在非洲的主要目的之一是搶奪那裏的資源。

然而， 作者說這種對中國人的看法已經顯得過時。不錯，在非洲你可以經常聽到人們對中國人的不滿和抱怨，但是人們現在越來越看到的一個事實是：中國人是乾實事的人。

利比里亞報紙的編輯布朗尼說，中國正在贏得敬佩。

當地人會說，中國人乾的實事是看得見，摸得著。比如他們架橋鋪路，但他們並沒有看到美國人的投資花在什麼地方。因此他說，中國人正在非洲取得勝利。

雖然中國在"佔領非洲市場"的過程中也會得罪人，但中國人也在廣交朋友。

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中國的"抵制外交"

《金融時報》另一篇文章談到了中國採取抵制措施給韓國造成的經濟損失。

中韓關係由於韓國部署薩德防禦系統而越來越緊張，中國採取了一系列經濟措施抵制韓國貨，包括從今年3月起阻止旅遊公司辦理去韓國的旅遊項目等。

文章把這稱為中國的"抵制外交"。

中國的"抵制外交"不但給韓國的旅遊業、零售業帶來巨大衝擊，韓國汽車行業也受到影響，韓國在中國頗受歡迎的現代汽車和起亞今年在中國的銷售大幅下跌。

文章說，使用經濟手段制裁敵對國家是中國的慣用手法。但文章敦促北京必須要保持平衡，否則將傷害其自身利益以及導致大國沙文主義，同時也可能引發抗議威脅其一黨專政的統治。