英媒頭條：英國女王夫君愛丁堡公爵榮退

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《每日電訊報》的標題是，"帶著微笑的服務"，文章說，今年95歲的菲利普將不再履行王室成員參加公共活動的職責。

《泰晤士報》的標題說，愛丁堡公爵寧願退居二線，也不願意在公眾面前展示其垂老和脆弱的一面。

《衛報》的標題直截了當，稱在履行了70年的服務之後，菲利普決定退休了。

《金融時報》說菲利普將於今年秋季退休，不再履行王室職責。

此外，英國一些小報對菲利普退休消息的報道和標題就更加有趣和幽默。

《每日快報》的標題為："先生，感謝你！"

《iPaper》則引用菲利普的話說，"我站不了多久"。

《每日鏡報》的標題還給菲利普設計了一個對白，幽了他一默："退休？這些日子我很難站起來。。。"

倫敦《都市報》使用的標題是"我履行了自己的職責"。