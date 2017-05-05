英媒：中國羞辱穆斯林的手法千奇百怪

圖片版權 CNS

最新一期的《經濟學人》雜誌撰文批評中國對新疆穆斯林的態度和手法。

文章說，中國用非同尋常的手段侮辱穆斯林，中國已經出台一系列強硬措施，其中包括禁止未經允許去麥加朝聖，不允許學生在穆斯林齋月禁食等。

新疆去年上任的黨委書記陳全國上台後手法更加強硬。

和西藏一樣，當局要求新疆居民上交護照，如果出國旅行必須經過批准等。

此外，在新疆的部分地區，所有機動車輛都要裝上衛星跟蹤裝置等。

上個月，當局出台另一項新措施，不允許男子留"不正常的"鬍鬚，同時讓交通人員舉報那些帶穆斯林面紗和穿長袍的穆斯林婦女。

此外，還要求鄰里之間相互監督。中國政府在新疆首府烏魯木齊還設置了一個手機APP，專門供居民用於維安舉報。

文章說，中國對新疆的鐵腕統治雖然暫時奏效，但也可能會使被壓迫的民族社區感到更加絶望。

文章引用一名新疆喀什司機的話說，"一個社區就像一個水果一樣，如果你用力擠壓，就會擠破"。

丹麥生蚝泛濫求中國幫忙

《金融時報》的一篇文章報道了丹麥駐北京大使館通過微博向中國求助推銷生蚝的消息。

文章說，丹麥的西海岸受外來的生蚝入侵，泛濫成災。因為這些生蚝個大、外殼堅硬，水鳥無法打開，只有靠人工來採集。

因此，丹麥希望能夠吸引中國的消費者。

目前，中國最大的網上購物平台阿里巴巴已經表示有興趣，並與杭州的海關協商進口問題。

因為這種海鮮需要特殊的海關渠道。據信，生蚝一旦離開水後可以存活10到14天，而從丹麥到中國的運輸時間需要60到72小時。