英媒頭條：馬克龍大選獲勝成為法國最年輕總統

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英媒報紙星期一（8日）頭版和頭條都被一條主要消息佔據，即馬克龍贏得法國總統選舉。

《每日電訊報》的標題說，法國的新希望給英國的脫歐罩上陰影。歐盟領導人歡呼馬克龍的勝利，稱這是統一和強大歐洲的勝利。

該報認為，法國新總統的當務之急是要拯救"搖搖欲墜的歐盟"。馬克龍的當選對歐洲穩定來得正是時候，但對正在展開脫歐談判的英國首相特麗莎·梅來說，卻不是什麼好消息。

《衛報》的頭版說，雖然馬克龍贏得了法國總統的選舉，但法國仍然是一個分裂的國家。

該報說，馬克龍承諾要"團結一個分裂破碎的法國"，但勒龐在選舉中獲得的支持率之高也是法國極右翼政黨歷史上從來沒有過的。

《 衛報》社評表示，法國總統選舉如果不是馬克龍當選，將會給歐洲帶來災難性後果。

《泰晤士報》的標題說，馬克龍贏得法國大選壓倒性的勝利，小標題還說馬克龍是自從拿破侖以來最年輕的總統。

該報也認為，馬克龍的勝利扭轉了民族主義、反全球化運動的趨勢，而這一運動在歐洲其他國家和美國已經上路。

不過，《泰晤士報》注意到，本次法國大選的投票率相對較低，而且廢票和空白票之高創紀錄高達12%，顯示民意對兩位候選人都不認同的情緒相當普遍。

《金融時報》的報道更加直截了當，稱馬克龍取得法國大選的勝利。

報道認為，對39歲的馬克龍來說，大選勝利是"了不起的成就" 並形容他是曾就職羅斯柴爾德的銀行家。

報道分析說，馬克龍的當選部分原因是他看凖了法國在過去40年執政的兩大主要政黨在選民眼中已經與社會脫節。

倫敦《都市報》乾脆把馬克龍的勝利稱為"巨無霸式的勝利"。

《iPaper》說，馬克龍走向勝利。該報認為，馬克龍的勝利顯示政治中間派反擊得勝，而歐盟"大大鬆了一口氣"。

《每日郵報》注意到，馬克龍當選後承諾的重點工作之一就是"保衛歐洲"。馬克龍曾表示，他不會讓英國脫歐談判輕而易舉，並曾形容英國離開歐盟是"罪行"。

《每日郵報》和《每日快報》頭版都刊登了英國哈里王子和其女友馬克爾擁吻示愛的照片。

此外，《每日快報》頭版的一條消息說，用西蘭花提煉製成的藥丸取得了醫學突破，可以拯救數萬由於中風面臨死亡的病人。