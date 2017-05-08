英媒：中國拉攏中東歐令歐盟感到不安

圖片版權 xinhua Image caption 習近平去年訪問波蘭

《金融時報》周一（8日）電子版的一篇文章說，歐盟對中國拉攏中歐和東歐國家感到不安。

文章說，中國為了增強軟實力，以及尋找新的產品出口市場，把眼光瞄凖了中歐和東歐國家。

首先，去年中國領導人習近平和李克強先後和分別訪問了捷克、波蘭以及拉脫維亞等。

與此同時，在一個由16個中歐和東歐國家首腦參加的會議上，中國總理李克強承諾將向該地區注資110億美元。

這一16+1的組織是5年前成立的，顯示了中國希望向該地區示好的決心。該組織也為中國加深與歐洲中部和東部國家紐帶提供了一個平台，並同時通過"絲綢之路"連接亞洲、非洲與歐洲。

但批評人士擔憂，中國對該地區的影響力不僅局限於貿易和經濟方面，北京借此想對這些國家施加更多的影響力，因此它可能會瓦解歐盟對中國投資政策的統一聲音和外交政策。

"反抗的象徵"

《衛報》電子版的一篇文章報道說，曾被中國綁架的香港銅鑼灣書店老闆林榮基發誓將在台灣開設銅鑼灣書店的分店。

林榮基是2015年遭中國綁架的香港書店5名職員之一，他在香港的書店是一家銷售所謂政治敏感書籍的獨立書店。

他曾被中國當局綁架並關押了8個月。

他近日接受日本媒體時表示，將在台灣開設一家銅鑼灣書店的分店，作為"反抗的象徵"。

林榮基說，目前開設台灣分店的事宜有九成把握，並將於今年的下半年開業。

但他本人不會負責書店業務，而只是擔任顧問角色。

至於開設書店的資金，他表示將由香港支持民主的匿名人士贊助。

林榮基說，他對台灣的獨立書店網絡印象深刻，希望這樣的書店也能夠在香港播下新思想的種子。