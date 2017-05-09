英媒頭條：保守黨競選打民生牌為能源價格封頂

圖片版權 British gas

周二（9日）英國報紙的主要頭版和頭條都報道了英國最關注的民生，即能源價格問題。

《每日郵報》說，保守黨承諾要為老百姓所支付的能源賬單封頂，並說這是保守黨競選活動的第一個主要政策。

然而，《每日電訊報》報道說，能源公司從去年首相特里莎·梅威脅要干預能源價格以來，就已經悄悄把煤氣和電價提價高達37%。

《泰晤士報》的報道則說，這是自從私有化以來政府對能源市場的最大一次干預。

但能源公司已經抱怨說，這將會扼殺市場競爭、阻礙投資以及導致一些就業崗位面臨威脅。

而《iPaper》報道，新當選的法國總統馬克龍希望能夠結束英法過去就邊境城市加萊達成的協議。

根據原協議，英國官員有權檢查從法國港城加萊進入英國人士的護照。

《每日電訊報》的相關報道說，英國大臣們正在起草後備方案，以防止一旦英法邊境協議被廢除後，阻止非法移民進入英國的企圖。

《衛報》頭版報道了尼泊爾登山協會希望為登山者規定最高年齡界限為76歲的消息。

該報說，一位85歲的登山者周末疑似心臟病突發事件。他曾於9年前登上珠峰。