英媒：美使館協助謝陽家人出逃驚險歷程曝光

圖片版權 Twitter

《每日電訊報》星期二（9日）的電子版報道，目前被關押的中國人權律師謝陽的妻子和兩個女兒如何歷盡艱辛成功抵達美國的故事。

中國法庭於周一（8日）對人權律師謝陽以"煽動顛覆國家政權"罪進行閉門審判。

與此同時，謝陽的妻子陳桂秋和兩個女兒在大洋彼岸美國只能默默地關注。

報告披露謝陽妻女出逃的驚險歷程，她們曾一度被進泰國的監獄，並面臨被遣返的命令，而在監獄那邊等待她和女兒的是中國派出的安全人員，隨時凖備把她們帶回中國。

而逃亡泰國期間，她們曾饑寒交迫，無處過夜和沒有食品。

最終，美國大使館的官員伸出援手，說服泰國當局同意讓他們帶走陳桂秋和女兒。

但故事並沒有結束，在曼谷機場出現了美國官員、中國官員以及泰國移民局數小時緊張對峙的場面，甚至爆發肢體衝突。

但最後，經過博弈後他們同意放行，至於具體情況到底怎樣，知情人稱由於外交敏感拒絶透露。

在陳桂秋和她的女兒在3月成功抵達美國後，才向美聯社披露這一情節。

對這一事件，中、美、泰三國有關部門也都拒絶置評。

報道說，美國官員採取如此大膽的舉動非同尋常。當時正值中國主席習近平與美國總統特朗普即將舉行高峰會晤之際，同時這一事件也顯示，如果美國想出手干預，還是有辦法的。

但報道也表示，其中一個關鍵的因素是，謝陽的小女兒是謝陽在美國留學時出生的，因此是美國公民，因此事件化解可能跟這一因素有關。

家長受檢查

《每日電訊報》的另一篇文章報道，上海的一些私校設立標凖，對那些希望子女到那裏就讀的家長進行一些不必要檢查。

例如，這些私校要求對孩子的家長接受智商測驗，甚至體重檢查，看他們的身體是否超重等，引起一些家長的投訴和不滿。

有些家長到社交媒體上發洩不滿。

上海有關當局據悉已經對這幾所學校進行調查。

中國的一些私校收費不菲，一個學期的學費可以高達3萬元人民幣，但望子成龍的中國家長們還是不惜重金把孩子送到好學校，以期將來孩子可以有前途。