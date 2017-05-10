英媒頭條：首相夫婦上電視閒侃柴米油鹽

《衛報》以及另外幾家報紙都在頭版刊登照片，並報道了英國首相特里莎·梅與夫婿菲利普接受BBC電視節目採訪的消息。

評論人士說，菲利普給人印象不錯，總是微笑、顯得喜慶和謙遜。

《金融時報》頭版報道，工黨主席前政策顧問與梅首相的最高顧問在首相府唐寧街10號舉行會談。

據信，保守黨此舉旨在爭奪被工黨領袖科爾賓放棄的中間選民陣地。

《每日電訊報》頭版說，工黨內部面臨歷史性分裂， 100名工黨議員威脅在大選後成立新的黨派，推翻科爾賓的領導。

《泰晤士報》報道，梅首相承諾議員將有機會重新就獵狐禁令進行上訴。

目前的禁令是由工黨在2004年在英格蘭和威爾士實施的。

《iPaper》頭版報道說，全國有數百萬人雖然工作了一輩子，但是退休後將得不到全額國家養老金（state pension）。

《每日快報》報道，服用止痛藥布洛芬可能帶來的心臟病危險。報道說，只要連續一個星期服用布洛芬就可以使突發心臟病的危險增加一半。

另外，《都市報》、《每日鏡報》等幾家小報還報道了英國一名11歲女孩在主題樂園搭乘急流泛舟時失足跌落水不幸死亡的消息。