英媒：習近平「一帶一路」面臨單行道風險？

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《金融時報》星期三（10日）的發表評論分析習近平的"一帶一路"計劃所面臨的風險。

本周末，中國將在北京舉行"一帶一路"的國際大會，展示習近平"一帶一路"的宏圖大略。

文章說，習近平提出的"一帶一路"計劃，希望能夠像中國古代絲綢之路那樣，再給中國帶來黃金絶盛時期。

但是文章的作者提出疑問稱，在未來的10年，人們會怎樣評價和回憶今天的"一帶一路"峰會呢？

文章說，習近平4年前就提出了"一帶一路"的理念，它是習近平外交政策的寵兒項目。

表面上來看，這一項目引人入勝。 中國希望為沿途的亞洲乃至歐洲國家提供投資，建設基礎設施以及貿易往來等，實現共同繁榮。

但是，從目前看來它的政治意義似乎大於其實際的投資計劃。

而且，一些中國公司利用"一帶一路"的名義擺脫國內的資本控制，並且以國際投資的名義把資金轉移國外等。

文章說，貿易必須是雙向的才能使"一帶一路"真正成為一條在經濟和政治上可行之路。

但是，由於中國對市場的限制以及制度障礙使想與中國做生意的歐洲國家感到受到限制，導致中國對外投資和出口遠遠高於海外對中國的投資和進口。

而中國與歐洲的貿易與投資是不平等的，"一帶一路"也解決不了雙方所面臨的貿易問題和阻力。

因此，歐洲一些企業擔心"一帶一路"很可能變成"一帶一陷"(One Belt and One Trap)，成為一個浪費資源的項目，因為它很多時候要依賴於那些效力低下的中國國有企業，而不是高效的中國企業家和歐洲私人資本。

文章作者指出，為了避免"一帶一路"可能成為這種單行道（one-way traffic）的命運，中國需要在本月的峰會上重新思考和調整其戰略。

然而，作者指出，中國依靠中央計劃和政令來主導商業決定，而不是以市場力量來推動，因此風險係數總是很高，令人失望。