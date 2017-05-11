英媒頭條：工黨競選推鐵路、郵政、能源國有化

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英國許多報紙星期四（11日）都在頭版報道了被洩漏出來的工黨競選綱領的消息。

《每日電訊報》和《每日郵報》的頭版都用了醒目的標題說，工黨領袖科爾賓想把英國重新拖回到1970年代。

《太陽報》把工黨的競選綱領稱為"為爭取權利的非同尋常的社會主義藍圖"。

《衛報》和《每日鏡報》的頭版說，科爾賓計劃把鐵路、郵政和能源公司都國有化。

《泰晤士報》頭版報道執政黨保守黨內部的分化。報道說，財相哈蒙德與首相特里莎·梅的高級顧問團隊就稅收和政策問題的分歧進一步擴大。

另外，該報頭版還刊登了一張女王伊麗莎白二世在汽車後視鏡中反射出的照片。

女王91歲高齡，仍親自開車去看在溫莎城堡舉行的皇家馬會。在車子啟動前，她還調整一下後視鏡。

《iPaper》頭版警告，英國中風的人數將激增。報道說，中風人數將上升44%，而且對中風的護理狀況令人擔憂。

不過報道說，如果每個人都採取一些措施降低中風風險的話，大多數的中風是可以避免的。

《金融時報》頭版則報道，美國總統特朗普在突然將聯邦調查局（FBI）局長詹姆斯·科米解職，而且呼籲與莫斯科加強聯繫。