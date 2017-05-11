英媒：人權律師李和平獲釋「一頭白髮」

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《衛報》星期四（11日）報道中國知名維權律師李和平在被秘密關押和審訊兩年後獲釋的消息。

中國當局在2015年秘密帶走李和平，之後以"顛覆國家政權罪"把他關押兩年。

雖然本周李和平獲釋回家，但是他和家人的一舉一動都處在國安人員的監視之下，屬於監視居住。

他家的外門時刻有保安監視，無論出門去哪裏都會有六、七個彪形大漢跟著。

報道說，這是中國對一些政治異見人士採取的一種常用手段，即用"軟禁"來代替正式的監禁。

而人們所注意到的最大不同是李和平外表的變化。經過兩年的牢獄生活， 李和平幾乎變了一個人，頭髮完全變白並且非常消瘦。

報道引用他妻子的話："他變了，他的外表和我記憶中的丈夫完全不同"。李和平妻子還表示她丈夫外表的變化令她震驚。

而認識李和平的朋友和支持者也在社交媒體上紛紛發帖表示同樣的震驚，"簡直認不出來了"。

據一位曾經採訪過李和平的外籍人士表示，李和平好像老了20歲，他一定在裏面受盡了煎熬。唯一沒有變的是李和平的微笑。

香港噤聲

《每日電訊報》周四電子版一篇文章報道了香港親民主派人士今年申請在維多利亞公園舉行集會未被批准的消息。

每年的"七一"週年期間，香港民主派都會在香港的維多利亞公園舉行集會遊行活動，今年也不例外。

但是，他們的申請今年則被當局拒絶。今年的七一恰逢香港主權移交20週年。據悉，中國國家主席習近平屆時將會前往香港出席紀念活動，並會在那裏停留3天。

集會活動的組織者香港民權人間陣線發表聲明說，這是壓制反對聲音的企圖。

與此同時，報道說最近幾周數名親民主的活動人士被捕，當局希望借此破壞親民主人士舉行大規模遊行。