英媒頭條：工黨領袖「極左」綱領引發内鬥

圖片版權 Getty Images

英國報紙周五（12日）在頭版紛紛對工黨領袖科爾賓的競選綱領發表評論，但負面評價似乎佔上風。

《每日郵報》把工黨領袖科爾賓競選綱領總結為"科爾賓的夢幻樂土"。文章說，科爾賓的計劃將使每個家庭平均多支付4000英鎊。

《iPaper》更是把科爾賓的預算稱為500億英鎊的夢想清單。

無獨有偶，《每日電訊報》也把科爾賓的宏偉藍圖叫做巨大的夢想禮品清單。

《每日電訊報》和《泰晤士報》還說，科爾賓面臨工黨議員的反叛，許多議員希望與他極左的競選綱領劃清界限。

《金融時報》則說，工黨關於公共開支方面的設想值得人們公開討論，但是文章說，這種"激進的競選大綱"將會破壞英國的自信心。

但《衛報》認為，應該祝賀工黨大膽的競選綱領。因為工黨凖備借更多的錢投資到急需的領域，同時用高稅收來支持高支出。

《每日快報》則報道了英國老年癡呆症危機將到達失控的境地，並說為照顧每位老年癡呆患者的開銷高達10萬英鎊。

《金融時報》另外的一個頭條報道了日本軟銀為英國的軟件開發新創公司提供5億美元的資金，促進英國的技術發展。