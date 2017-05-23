英媒：在中國被封殺韓國歌手向西看

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國少年樂隊BTS5月21日贏得美國音樂排行榜大獎。

《每日電訊報》周二（5月23日）報道韓國流行歌手們因薩德導彈問題被中國排擠後希望打開美國市場。

《每日電訊報》報道稱，自去年以來，韓國流行音樂歌手們被禁止在中國演出，"這是北京方面不動聲色向首爾施加壓力，不要部署美國的薩德導彈防禦系統。"

報道引述去年9月的媒體報道稱，中韓之間因薩德引發的糾紛已經造成韓國各娛樂公司損失超過1.4億美元。

"不過，在美國巡迴演出的夢想又朝著現實邁進了一步。韓國少年樂隊BTS超過賈斯汀·比伯（Justin Bieber）贏得美國音樂排行榜大獎。"

報道稱，這一獎項顯示"中國的打壓可能適得其反，韓國流行音樂現在已經進入西方主流。雖然BTS並不演唱英文歌曲，他們在洛杉磯、芝加哥和紐約的演唱會門票已經售馨。"

中國式相親

《泰晤士報》周二報道中國共青團最近出台的《中長期青年發展規劃》，其中包括支持青年交友交流活動，做好大齡未婚青年等群體的婚姻服務工作。

報道稱，共青團的網上平台青年之聲說，已經組織了16次活動，參加者達1700人，促成了104對青年結婚。

報道注意到，中國的單身者要找到人生伴侶難度不小，因為"很多父母阻止他們的孩子在中學或大學談戀愛，怕會影響孩子的學習。"

"等到孩子到了20多歲，他們的父母又開始施加壓力要他們結婚。"

台灣同性婚姻

路透社周二報道了台灣大法官將在周三宣佈同性婚姻釋憲案結果，而台灣同性、雙性和變性團體廣泛預計將會通過。

報道引述專家表示，即便釋憲案通過，台灣的同性伴侶要正式結婚，仍然需要等待一到兩年。"這是因為法庭預計將給立法委員們足夠時間確立有關條文。"

報道稱，如果大法官認為現行法律不允許同性婚姻，預計也將裁定對同性婚姻的否定是否違反台灣公民的婚姻自由和憲法權利。