英媒：中印之間競爭將決定21世紀世界格局

圖片版權 Getty Images Image caption 印度拒絶參加北京的一帶一路峰會

《金融時報》星期二（6日）刊登對中國和印度這兩個崛起的亞洲大國進行對比分析的文章。

文章從政治制度，經濟、人口構成以及基礎設施等方面對比中印兩國的優勢和劣勢。

文章說，雖然中國號稱是世界第一大人口大國，但是印度將很快趕上，甚至超過中國。

此外，從人口構成上印度也佔有優勢，因為印度人口的平均年齡比中國年輕，這意味著印度的勞動力人口要比中國大。

同時，印度的老齡人口也比中國小，需要在養老方面耗費的資金也相對較小。這一點也很重要。

據信，印度今年的經濟增長將達到7%，而中國則維持在6.5%。

中國優勢

當然，中國也有其優勢。在許多方面印度還是落後於中國。

比如，印度人口中30%是文盲，中國只有5%的人不識字。中國的基礎設施優勢遠遠超過印度。印度的一半人口連基本的廁所設施都沒有。

印度對中國抱有高度的戒心，特別是中國與其對手巴基斯坦的關係。

此外，中國的"一帶一路"項目似乎正在建立一個以北京為中心的政經體系，令印度擔心。

與此同時，中印兩國的軍費開支都在迅猛增長。中國已經在打造第三艘航母，而印度是繼沙特之後世界第二大武器進口國，並頻繁與美國和日本進行聯合軍事演習。

文章引用分析人士的話說，中印兩國之間的競爭將在未來的10年繼續持續，並有可能惡化。

文章說，中國的一些分析人士經常以中國的經濟模式比印度混亂的民主制度要好為自詡。

然而，印度指出他們有言論自由和獨立的司法制度。

但中國人說，中國老百姓的生活過得比印度人舒服。

文章說，這些爭論反應了兩國不同的政治體制、意識形態以及文明之爭。

正當一些西方的分析人士還在專注於美中兩個超級大國博弈之際。實際上政治和經濟重心已經轉移到亞洲。

而中國和印度這兩個大國之間的競爭將可能最終決定世界21世紀的格局。