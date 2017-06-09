英媒頭條：梅首相選舉噩夢 一場失算的豪賭

圖片版權 Getty Images Image caption 英國首相特里莎·梅的大選失算

英國各大報紙周五（9日）的頭版和頭條全部聚焦英國大選的點票結果以及可能產生的巨大政治震蕩。

《泰晤士報》的頭版說，梅首相的大選噩夢。雖然執政的保守黨仍是最大政黨，但贏得的議席沒有過半。英鎊應聲急跌。

《金融時報》的報道說，梅首相大選的豪賭引火燒身，她的未來命運難以確定，而英國的脫歐談判更是陰雲密布。

《每日電訊報》使用的標題是：梅首相的豪賭失敗。

左傾的《衛報》則在頭版刊登了滿臉微笑的工黨領袖科爾賓與選民合影的照片。

報道說，科爾賓讓保守黨大吃一驚。

《太陽報》利用梅首相（May）的名字玩了一個文字遊戲，稱特里莎·梅底氣全沒（Dismay）。

《每日星報》使用的標題是：保守黨政治豪賭失敗，亂作一團。

《iPaper》說，大選結果讓英國出現一個議席未過半數的政府。

《每日郵報》說，梅首相的政治豪賭引火燒身，無處躲藏。

倫敦《都市報》的標題：工黨領袖科爾賓勢如破竹。