英媒頭條：倫敦車撞穆斯林「恐襲」1死10傷
- 2017年 6月 20日
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英國報紙周二（20日）的頭條又是與恐怖襲擊有關的消息。
這次的事件周一（19日）凌晨發生在倫敦北面的芬斯伯裏公園區（Finsbury Park）的清真寺附近，一名男子駕駛箱式貨車撞向正在祈禱的穆斯林，造成1人死亡10人受傷。
許多報紙在報道這個消息時都側重兩個方面，首先是這名來自威爾士首府卡迪夫的犯罪嫌疑人奧斯本是4個孩子的父親。一些報紙形容他是"瘋子"。
同時， 多家報紙側重的另外一個焦點則是，一名清真寺阿訇馬哈茂德被人們稱為"英雄"。當時，他設法阻止憤怒的人群毆打嫌犯，直到警察趕到將嫌犯逮捕。
《泰晤士報》說，襲擊清真寺的這名男子是一名失業人士，而且他是單獨行動。
《每日電訊報》的頭版說，恐襲嫌疑人奧斯本在倫敦橋發生恐襲後，把憤怒"轉向穆斯林"。
《iPaper》說，這次襲擊是對我們所有人的襲擊。
《每日鏡報》刊登了阿訇馬哈茂德的照片，稱他為清真寺的英雄。
《太陽報》的報道說，阿訇救了對清真寺發動恐襲的瘋子。
《每日星報》刊登了這名恐襲嫌疑人的照片，並配上標題說"一副被扭曲，充滿仇恨的面孔"。
《每日快報》引用英國首相特里莎·梅的話說："邪惡永遠不會得逞"。