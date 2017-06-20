英媒頭條：倫敦車撞穆斯林「恐襲」1死10傷

圖片版權 PA Image caption 襲擊現場

英國報紙周二（20日）的頭條又是與恐怖襲擊有關的消息。

這次的事件周一（19日）凌晨發生在倫敦北面的芬斯伯裏公園區（Finsbury Park）的清真寺附近，一名男子駕駛箱式貨車撞向正在祈禱的穆斯林，造成1人死亡10人受傷。

許多報紙在報道這個消息時都側重兩個方面，首先是這名來自威爾士首府卡迪夫的犯罪嫌疑人奧斯本是4個孩子的父親。一些報紙形容他是"瘋子"。

同時， 多家報紙側重的另外一個焦點則是，一名清真寺阿訇馬哈茂德被人們稱為"英雄"。當時，他設法阻止憤怒的人群毆打嫌犯，直到警察趕到將嫌犯逮捕。

《泰晤士報》說，襲擊清真寺的這名男子是一名失業人士，而且他是單獨行動。

《每日電訊報》的頭版說，恐襲嫌疑人奧斯本在倫敦橋發生恐襲後，把憤怒"轉向穆斯林"。

《iPaper》說，這次襲擊是對我們所有人的襲擊。

《每日鏡報》刊登了阿訇馬哈茂德的照片，稱他為清真寺的英雄。

《太陽報》的報道說，阿訇救了對清真寺發動恐襲的瘋子。

《每日星報》刊登了這名恐襲嫌疑人的照片，並配上標題說"一副被扭曲，充滿仇恨的面孔"。

《每日快報》引用英國首相特里莎·梅的話說："邪惡永遠不會得逞"。