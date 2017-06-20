英媒：中紀委痛批14所著名高校「問題嚴重「

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《金融時報》星期二（20日）刊登報道，中共中紀委開展數月調查後，「痛批」包括清華大學、北京大學在內的中國14所著名高校存在嚴重政治問題。

報道說，早些時候進駐到中國高校的中共中央紀檢委員會（簡稱中紀委）經過數月的調查後出台一份報告，"狠批"例如清華、北大等一些名校意識形態和思想政治工作薄弱，並敦促這些大學為這一缺點"負起責任"。

報道說，這顯示中國當局加緊對高校和教育領域的政治控制。

報道引用與中國聯合辦學的一名外方副校長的話說，雖然這可能不會直接影響中外聯合辦學，但對中國大學本身肯定有影響。因為中共領導層試圖令高等學府與中國領導人的理念保持一致。

其實，中國自從2012年就開始對公民社會的各個領域加緊政治控制，其中包括高校。

教育部官員還要求大學停止使用那些他們認為充斥著"西方價值觀"的進口教材。

中紀委對大學的調查也標誌著習近平開展反腐運動的擴大。

香港中文大學教授林和立表示，中共還擔心負責大學的黨委是否能夠勝任其意識形態的領導任務。

今年秋季中國將召開19大黨代表，有傳聞說，中紀委書記王岐山有可能會擔任中國的新總理。

希臘背叛歐盟力挺中國

《泰晤士報》報道說，希臘否決歐盟對中國人權紀錄的一項聲明。

報道說，希臘這一決定讓歐盟感到吃驚，同時也令歐盟企圖對中國領導人習近平施壓，停止迫害和監禁政治犯的努力流產。

文章說，中國近年來利用其經濟影響力籠絡一些國家，使他們成為西方國家所稱的"北京的客戶國家"。

中國外交部發言人耿爽表示，有關國家（這裏指希臘）做出了正確的選擇。

耿爽還說，中國反對把人權問題政治化，並以此來干涉別國的主權。

希臘說，歐盟對中國的人權聲明措辭太嚴厲，因此拒絶贊成。

一些人權機構包括國際特赦和人權觀察等對希臘的行為表示失望。