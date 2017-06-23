英媒頭條：梅首相提議脫歐後歐盟公民不用走

Image caption 特里莎·梅承諾歐盟公民權利

《每日電訊報》說，英國首相特里莎·梅對歐盟領導人表示，300萬歐盟公民在脫歐後有權留在英國。

但是，梅堅持歐盟國家同時必須保護在歐盟的100萬英國公民的權利。

《每日郵報》報道，梅首相指出，如果歐盟能保證在其國家的英國公民的權利的話，那麼，歐盟公民就有權留在英國。

該報還說，梅還向歐盟領導人承諾她會繼續擔任首相，直到脫歐談判結束為止。

《金融時報》稱，梅開出歐盟公民有權留在英國的條件，爭取在脫歐談判初期取得勝利。

《衛報》說，這表明梅首相面臨壓力，不得不在脫歐這一問題上採取更柔性的策略。

《衛報》說，倫敦高層公寓大火慘劇發生後，英國各地方政府正在十萬火急地測試高樓的外牆護牆板是否存在易燃隱患。

《每日鏡報》說，目前還有數以千計的人住在有火災隱患的高層公寓樓"死亡陷阱"內。文章說，類似倫敦被焚毀的格蘭菲爾那樣的危險塔樓，英國大約有600棟。

《太陽報》的標題是：600個火災陷阱塔樓。

《泰晤士報》說，由於一些高層公寓樓存在失火隱患，數千人可能面臨需要搬遷安置混亂。