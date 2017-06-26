英媒：習近平「清剿」金融大鱷之戰剛剛打響

圖片版權 EPA Image caption 安邦董事長吳小輝是被整治的最新一名大亨。

《金融時報》星期一（26日）發表在美國的中國問題資深評論人士裴敏欣的分析文章，稱習近平開始「清剿」中國的金融大鱷有殺一儆百的作用。

作者說，像大連萬達、安邦、復興以及海航集團等是此次攻勢的主要打擊目標。

習近平曾在今年4月底召開政治局特別會議，集中治理中國金融系統的穩定性問題。

習近平表示，那些導致中國金融市場動蕩的"金融大鱷"必須受到懲罰。

習近平雖然沒有點名，但不難想像這些人是誰。

裴敏欣認為，習近平對這些金融大鱷的打擊不但早就應該開始，同時還可以起到殺雞給猴看的多重震懾作用。

然而，裴敏欣說習近平對這些金融大鱷的打擊還有其政治利益在裏面，這一點更為重要。

因為這些金融大鱷大多數是在習上台前就已經依賴官商勾結囤積了巨額財富。

而那些曾經幫助這些大鱷發跡的中國高層官員或者已經退居二線、或是已經成為習近平反腐運動的打擊對象。

因此，拿他們開刀不但可以恢復金融體系的表面秩序，還可以徹底清除政治隱患以及鏟除他們對中共構成的長期威脅，特別是以習為核心的中共政權。

裴敏欣說，對這些金融大鱷的打擊才剛剛開始，在這場運動結束時人們會看到的是一個中國經濟寡頭政治的全新的格局。

誰將接替周小川？

《金融時報》另一篇文章分析誰將接替中國央行行長周小川，他即將在今年秋季卸任。

文章說，無論是誰接任周小川的職位，都將在恢復以及推動周小川的改革遺產方面（或者令其蒙辱）將起到至關重要的角色。

文章列舉了四位可能人選，他們分別是銀監會主席郭樹清、湖北黨委書記蔣超良、證監會主席劉士余以及中國銀行副行長易綱。