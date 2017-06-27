英媒頭條：梅首相送10億鎊拉北愛小黨「結盟」遭批

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英國各家報紙都將英國首相特里莎·梅與北愛民主統一黨（DUP）達成政治合作協議作為頭版條報道。

《衛報》頭版報道標題說，「梅為了保住首相位置，給北愛民主統一黨送出10億英鎊大禮包」。

《泰晤士報》頭版頭條說，梅拿出10億英鎊「酬金」收買DUP的支持。報道說，梅首相承諾會給北愛爾蘭額外資金。

報道說，經過兩周協商後，梅首相取得民主統一黨10名議員的支持，梅首相同意向北愛爾蘭的衛生醫療、教育、基礎建設等提供10億英鎊資金，民主統一黨承諾在下議院支持保守黨的重大政策。

《金融時報》也在頭版刊登相關報道，「梅被指用骯髒的10億英鎊交易贏得DUP的支持」。

《每日電訊報》頭版標題說，「給DUP的10億英鎊只是開始」，報道說DUP獲得資金，承諾在下議院支持保守黨，梅得以繼續擔任首相，但民主統一黨日後可能「索求更多」。

高樓大火

《每日電訊報》頭版報道說，倫敦被大火焚毀的格林菲爾高樓的絶緣材料成了大火燃料，英國各地的高樓都使用了這種隔溫材料，但隔溫材料卻沒有經過防火測試。

《金融時報》頭版報道說，格林菲爾高樓外牆板的美國製造商停止向高樓建築出售這種易燃的外牆板。

另外，《泰晤士報》還在頭版報道了英國女王的財政消息。報道說，擁有地產和房產的皇家財產局（Crown Estate）營運利潤增加，英國女王的官方撥款明年度也將增加8%。