英媒：劉曉波獄中患癌引發憤怒、震驚和難過

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英國各大報紙都報道了諾貝爾和平獎得主、被關押的中國異議人士劉曉波被診斷罹患晚期肝癌，保外就醫的消息。

《衛報》報道說，劉曉波罹患晚期肝癌保外就醫的消息引發各界憤怒、震驚和難過。中國維權人士胡佳將此稱為「政治謀殺」。

胡佳說，「這就是共產黨對待敵人的手法，一個良心囚犯就要在監獄牢房外死了，我進過中國的監獄，那裏的醫療條件非常差勁。」

2010年頒發劉曉波和平獎的挪威諾貝爾獎委員會也罕見的發表聲明說，「劉曉波為了中國的民主和人權奮鬥不懈，他為此付出了沉重的代價。」

「如果劉曉波因為在獄中而耽誤了診治，那麼中國當局要承擔最嚴重的責任。」

「不能沉默」

《泰晤士報》刊登一篇署名文章，作者是前工黨議員丹尼斯·麥克謝恩（Denis MacShane）。他說，劉曉波被從監獄裏放出來等死，他罹患晚期肝癌意味著他對當局不再具有威脅。

作者說，當年劉曉波被判處長期監禁，他作為英國國會議員，曾經在議會上敦促時任首相卡梅倫和外相黑格向中國當局提出劉曉波議題，但沒有結果。

文章說，國際現實是，經濟力量永遠大於人權議題，2010年劉曉波被關押時沒有任何官員為他說話。

而現在，誰還能記得美國總統特朗普和英國首相特里莎·梅什麼時候提起過違反人權的議題嗎？