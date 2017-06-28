英媒頭條：內閣大臣脫歐吵翻天令梅首相頭痛

圖片版權 PA Image caption 英國脫歐大臣戴維斯

英國多家報紙星期三（28日）的頭版和頭條都報道了首相特里莎·梅內閣大臣就脫歐問題產生分裂的消息。

報道說，梅首相似乎正在失控，無法調節脫歐大臣戴維斯與財相哈蒙德之間的分歧。

《每日郵報》說，戴維斯指責哈蒙德缺乏連貫性， 哈蒙德則反唇相譏。

《iPaper》稱英國內閣就脫歐問題一片混亂。

《衛報》則呼籲英國需要徹底改革，以修補英國社會階層的脫節，導致貧富懸殊越來越嚴重。

《每日電訊報》說，針對越來越猖狂的黑客攻擊，英國國防大臣法倫說，英國可以用軍事打擊來回應未來的網絡攻擊。

《每日快報》關注養老金問題。官方數字顯示，將有數百萬英國退休人士面臨老年貧困問題。

據信，三分之二的英國成年人從來沒有想過他們需要工作多少年才能保證退休後有足夠的養老金。

為此，《每日快報》稱之為"日益增長的養老金定時炸彈"。

此外，《每日鏡報》報道引述建築業巨頭的預測，到2050年，建築工人將消失，取而代之的將是機器人。