英媒：香港移交20年彭定康遺憾在哪裏？

Image caption 香港最後一任的總督彭定康

距離香港主權移交20週年在即，英國《衛報》電子版周三（28日）刊登了末代港督彭定康（Chris Patten）的感言。

他後悔當初自己在離任香港前，沒有為香港的民主做出更多的努力。

彭定康還表彰了香港"大無畏"的年青人，稱他們在為香港的民主和自由勇敢的發聲抗爭。

文章說，本周六（7月1日）香港將迎來主權移交20週年。屆時，香港將會舉行盛大的慶典。中國國家主席習近平也將親自出席這一活動。

但不是每個人都會分享這一喜悅，其中之一就是末代港督總督彭定康。

他說，習近平想把香港轉變成類似中國南方的一個城市。香港持不同政見者受到打壓，一些書商遭綁架等都違背了當初香港主權移交時所謂的香港生活方式保持50不變的承諾。

儘管英國政府在道義上對香港仍應負有責任，但受經濟利益的驅使，英國政府未能挑戰北京政府干擾香港自由的種種做法。

彭定康認為，毫無疑問中國已經違背了當初的中英聯合聲明。

彭定康對領導香港雨傘運動的年青人讚揚有加，稱他們要比他勇敢得多，表現出非凡的勇氣和尊嚴。

然而，彭定康也警告說，不要讓香港的民主運動轉化為港獨運動。

此外，香港雨傘運動的學生領袖黃之鋒發誓，要向習近平提出一個要求，那就是"自由選舉"。

但與此同時，北京視彭定康為"千古罪人"，並把稱為"某些瘋狂的民主活動人士"。彭定康說，他寧願因為積極推進民主實現普選而受到北京的抨擊。

彭定康還回憶了自己擔任港督最後日子裏所記憶最深的一件事。

他說，在離任前的最後幾個星期，他曾去視察了一個精神病院，一位穿著三件套西裝的男患者走上前對他說："總督先生，我可以問您一個問題嗎？"

這位病人說："你總是告訴我們，英國是世界上最古老的民主國家之一。那您能否向我解釋一下：為什麼你們把香港移交給一個最大的極權國家都沒有徵求一下香港人民的意見？"

彭定康說，雖然這段對話發生在精神病院，但是這卻是"香港最有理性的問題"。

他說，這一最理性的問題卻令他無言以對。

彭定康說，至少當初自己應該為香港做出更多的努力，去設法回答這個問題。