英媒頭條：1989年球場慘劇6高級警官被控罪

圖片版權 HILLSBOROUGH INQUESTS Image caption 英國希爾斯堡慘劇

英國28年前發生的希爾斯堡球場踩踏慘劇（Hillsborough Disaster）是周四（29日）各大版面報道的主要消息。

《衛報》說，球場慘劇發生28年後，終於有6人將面臨刑事起訴。《泰晤士報》說，涉案的警察總管將被控過失殺人罪。

28年前，英格蘭謝菲爾德的希爾斯堡球場發生特大踩踏事件，造成96人死亡，全部都是利物浦的球迷。這也成為英國足球歷史上最為黑暗的一天。

《每日電訊報》的頭條報道引述一名負責人員的話說，這是"結束的開始"。

《泰晤士報》報道，梅首相指定一名有爭議的法官來負責倫敦公寓塔樓大火的調查。

《衛報》頭版的另一條消息稱，根據最新數據，在全球每一分鐘就有100萬塑料瓶裝水被售出。

據估計，到2021年這一數字還會增長五分之一，造成可能與氣候變化一樣嚴重的環境危機。

大多數的塑料瓶裝水最後都會被埋在垃圾填埋場或是流入海洋，給環境造成進一步的污染。

文章說，這是西方國家對瓶裝水高度需求所造成的嚴重影響。