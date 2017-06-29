英媒：香港移交20年加深年青人身份認同危機

圖片版權 Getty Images Image caption 兩面旗幟完成了移交

香港主權移交中國20週年在即，英國一些報紙在星期四（29日）繼續就20年來香港發生的變化以及年青一代港人的身份認同問題發表長篇報道。

《金融時報》的文章說，在主權移交中國20年後，香港深陷危機，港人與北京政府的關係存在嚴重分歧。

特別是許多年青一代的港人更是表示，他們不再覺得自己是中國人。香港出現令人痛苦的社會與政治矛盾。

文章說，在2014年發生的香港民主佔中運動中（也稱雨傘運動），警方對抗議人群使用催淚彈，使許多年青人看到北京當局的強硬手段，成為促使他們清醒的導火索。

文章說，許多香港年青一代感到，今天的香港社會更加分裂、停滯不前，危機感加重。

身份危機

根據香港大學所做的民意調查顯示，目前只有3%的香港年青人（18-29歲）認為自己是廣義上的中國人，而這一數字在香港20年前剛剛移交給中國之後的32%相比落差巨大。

同時，在同樣的年齡組別認同自己是香港人的比例從68%上升為94%。

此外，還有60%的港人認為，他們的自治受到了中國的威脅。

文章引述一名梁姓香港人的話說，"如果我們的政府不是由人民選舉出來的，而且不保護人民的話，那其合法性在哪裏？"

一名範姓的年青人說，"一國兩制"只有在北京政府、香港政府以及香港人民都能建立起互信的情況下才可行。

《泰晤士報》在香港移交20年之際匯總了一些港民的聲音。

文章說，20年後的香港，生活發生了徹底的改變。

由於宣誓風波被取消議員資格的游蕙禎說，中英兩國當初簽署的協議旨在保護香港的利益，但現在發現香港被騙了，而香港人為此付出了代價。

然而，親北京的左派議員周浩鼎說，他認為"一國兩制"實施得很好。

他說，香港能夠保持繁榮，並得到中央政府的全力支持。香港甚至躲過了全球經濟危機。

他說，在實施"一國兩制"的過程中無疑面臨一些挑戰和矛盾，但關鍵是如何解決這些矛盾。