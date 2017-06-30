英媒頭條：梅首相脫歐議案首度闖關成功士氣大漲

Image caption 首度告捷

《每日快報》說，首相特里莎·梅的首個脫歐議案在下議院大獲全勝，士氣大漲。大大打擊了反對黨工黨領袖科爾賓，一些工黨影子內閣成員還為此遭到科爾賓的解職。

英國議會以322-101票在"反對英國政府計劃離開歐盟單一市場和關稅聯盟的動議"中取得勝利，支持首相特里莎·梅內閣政府的脫歐協議

此外，一些報紙繼續關注倫敦塔樓火災的調查情況。

《泰晤士報》頭版說，根據披露的郵件顯示，涉案的格蘭菲爾大樓外牆護板，在安裝前成本核算時，受到當地政府房屋管理部門負責人壓力，要求盡量降低成本，導致工程使用易燃護板。

另外幾家報紙報道了英國大約有56000名換髖的患者，可能受到有毒金屬的威脅，因為這種金屬髖的毒性可能比原來所認為的要大。

這種金屬材料可能會對人體的肌肉和骨骼產生不良影響。

因此，英國醫療監督機構敦促任何曾裝了這種金屬髖的患者立即接受驗血和X光檢查。

《金融時報》頭版則報道了中國國家主席習近平訪問香港，出席香港主權移交20週年的消息。

報道說，習近平承諾香港"一國兩制"的框架不會改變。

此外，《泰晤士報》頭版的另外一則消息稱，為了跟上現代化的步伐，英國下議院議長宣佈，今後下議院男性議員在會場不必再打領帶，但要穿得正式點（business-like）就行。

英國溫布爾登網球公開賽即將開幕，《每日快報》刊登了英國著名網球選手穆雷希望戰勝傷痛迎戰溫網的消息。