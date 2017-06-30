英媒：香港移交20年後「一國兩制」可謂成功？

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英國《經濟學人》雜誌在香港主權移交20週年前夕發表文章，評論中國在香港實行的"一國兩制"是否成功。

文章說，"一國兩制"是由中國前領導人鄧小平在1980年代初最先提出來的。

鄧小平希望能在未來與像台灣、澳門以及香港這樣歷史上屬於中國的資本主義經濟體達成妥協。

於是，這一提法在1984年被寫進了中英聯合聲明，英國同意把香港的主權移交給中國。

香港的基本法也聲明，雖然香港是中國"不可分割的"一部分，但是中國允許香港享受高度自治，有其獨立的司法和法律等權利。

同時中國的中央政府不得干涉香港事務。香港的言論自由、媒體、宗教以及抗議等自由受到法律的保護。

文章說，從這一意義上來說，"兩制"的效果要比預期的好。

文章接著說，香港是獨一無二的，它是中國最繁榮和最自由的城市。

解放軍駐港部隊也只限於軍營中和參加一些歡迎儀式而已。

然而，近年來形勢似乎發生了變化。

首先，香港在經濟上對中國顯得已經不再那麼重要。與此同時，中國政府對香港的態度也愈顯強硬。

北京的強硬派更是視香港為威脅。北京政府駐香港的代表的身影也越來越明顯。

香港民主派抱怨中國政府越來越明目張膽地操縱香港的選舉。

法律人士則擔心香港的司法獨立將受到中國的干擾。他們稱"一國兩制"恐怕被"一國一個半製"所代替，即一國兩制面臨縮水和折扣。

曼城引進中國自行車

《衛報》報道來自中國的摩拜單車在英國第二大城市曼徹斯特亮相。

這種來自中國的摩拜單車（mobikes）不需要停在固定的自行車站，使用者只需利用智能手機軟件就可以解鎖，把車騎走。每30分鐘只需付費50便士。

這種自行車是由特殊材料製造的，不怕偷盜，因為必須要用製造商特製的工具才能拆開。

目前，這種共享單車已經在包括中國在內的亞洲國家的99個城市運營。