英媒頭條：溫網開賽穆雷家門口能否再創輝煌？

圖片版權 Getty Images Image caption 英國選手穆雷

英國溫布爾登網球賽今日（7月3日）開賽是英國一些報紙頭版報道的消息。

其中《每日快報》說，英國網壇名將，世界頭號種子選手穆雷二度做父親，這是不是一個好的預兆呢？

此前，穆雷由於傷痛曾擔心溫網的比賽。

《泰晤士報》的報道說，穆雷已經凖備就緒。

《每日星報》則說，穆雷的參賽已經讓溫網升溫。該報還說在未來兩周的溫網賽事中，英國的天氣一片晴好。

《衛報》頭版報道了英國可能放棄了硬脫歐的策略，英國大臣們現在轉變態度，敦促在與歐盟的談判中要適當做出妥協。

《泰晤士報》頭版還報道了美國總統特朗普在訪問歐洲，加G20峰會之際有可能會對英國做閃電式訪問的消息。

圖片版權 Reuters Image caption 美國總統特朗普將再次訪問歐洲

《每日鏡報》的頭版則報道了偷渡到歐洲的難民船翻船造成數十人死亡的消息。

文章說，今年已經有69名難民在海上漂泊時死亡，但已經有6000難民抵達歐洲的海岸，開始了新一輪的「難民潮」。

《每日快報》也以歐洲再度陷入難民偷渡船的危機為題，報道了這一消息。