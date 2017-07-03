英媒頭條：溫網開賽穆雷家門口能否再創輝煌？
- 2017年 7月 3日
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英國溫布爾登網球賽今日（7月3日）開賽是英國一些報紙頭版報道的消息。
其中《每日快報》說，英國網壇名將，世界頭號種子選手穆雷二度做父親，這是不是一個好的預兆呢？
此前，穆雷由於傷痛曾擔心溫網的比賽。
《泰晤士報》的報道說，穆雷已經凖備就緒。
《每日星報》則說，穆雷的參賽已經讓溫網升溫。該報還說在未來兩周的溫網賽事中，英國的天氣一片晴好。
《衛報》頭版報道了英國可能放棄了硬脫歐的策略，英國大臣們現在轉變態度，敦促在與歐盟的談判中要適當做出妥協。
《泰晤士報》頭版還報道了美國總統特朗普在訪問歐洲，加G20峰會之際有可能會對英國做閃電式訪問的消息。
《每日鏡報》的頭版則報道了偷渡到歐洲的難民船翻船造成數十人死亡的消息。
文章說，今年已經有69名難民在海上漂泊時死亡，但已經有6000難民抵達歐洲的海岸，開始了新一輪的「難民潮」。
《每日快報》也以歐洲再度陷入難民偷渡船的危機為題，報道了這一消息。