英媒：G20峰會前 習近平特朗普再通話

Image caption 特朗普曾對習近平讚揚有加

英國路透社星期一（7月3日）報道，在G20漢堡峰會召開前夕，美國總統特朗普再次與中國領導人習近平以及日本首相安倍晉三通電話。

在與習近平的通話中，特朗普重申了加強中美貿易平衡的決心。

出於國家安全考慮，特朗普正在考慮在G20峰會上對中國的鋼材進口實行新的配額或是徵稅。

與此同時，特朗普對中國在朝鮮問題上也越來越感到苦惱和失去耐心。

報道說，之前特朗普對習近平讚揚有加，希望中國能夠在牽制朝鮮問題上發揮更大的作用，但卻發現中國在朝鮮問題上的能力有限。

現在特朗普的耐心似乎正在消失。特朗普希望能夠恢復其雷厲風行的商人作風，與北京要公事公辦的態度。

據悉，特朗普最近表示中國對朝鮮所施加的壓力太小讓他失去耐心。

而北京的國家媒體對習近平與特朗普通話的報道則是，中美兩國的"負面因素"影響了兩國的關係。

報道並說，中國已經向美國表明了自己的立場和觀點。

一個中國政策

圖片版權 AP Image caption 台灣總統蔡英文在特朗普當選總統後電話道賀，惹怒北京。

此外，習特通話還重申美國堅持一個中國的原則。而根據中國此後的報道說，中國非常重視美國在台灣問題上的態度。

中國官媒報道說，習近平告訴特朗普中國希望美國能夠根據一個中國的原則"合理地處理好"台灣問題。

上周，美國剛剛批准了對台灣的14億2千萬美元的軍售，這一決定無疑再次激怒了北京。

而本周日（7月2日），美國海軍"斯坦塞姆"號導彈驅逐艦（USS Stethem）再次進入南中國海北京聲稱擁有主權的西沙群島中建島（Triton Island）12海里區域內巡航，引發中國外交部的不滿和措詞嚴厲的反擊。