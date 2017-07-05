英媒頭條：不堪重負 多數學生將無法還貸

圖片版權 PA Image caption 《泰晤士報》報道說，可能有大約77%的畢業生永遠也無法償還他們的貸款。

周三（7月5日）英國的許多報紙都在頭版關注了英國大學畢業生貸款負債的消息。

《衛報》的報道說，如果今年9月在英格蘭開始入學，來自比較貧窮家庭的新生（大約佔40%）在畢業後可能會負債57000英鎊。

《泰晤士報》報道說，可能有大約77%的畢業生永遠也無法償還他們的貸款。

根據規定，英國的大學畢業生在找到工作後，如果工資收入在21000英鎊以上就要逐漸償還貸款，但如果過了30年還無法償還，那麼這筆債將會被取消。

通常學生貸款利息比較低，因此大多數的學生都會申請有關學費和生活補助的學生貸款。

《每日電訊報》的頭版報道引用英國交通大臣的話說，在英國富有的鄉村將建更多的房屋以解決住房緊缺的問題。

而那些居住在這些擁有大片綠地、令人艷羨的富裕居民必須接受在其周圍建房的事實。

Image caption 《泰晤士報》的報道說，英國將花費10億英鎊在城鎮修建新的公路，以解決交通擁擠的現象，並說英國發起了公路革命。

此外，還有幾家報紙報道了英國"公路革命"的消息。

《泰晤士報》的報道說，英國將花費10億英鎊在城鎮修建新的公路，以解決交通擁擠的現象，並說英國發起了公路革命。

但該報稱它肯定會引起人們激動的情緒。

《每日電訊報》說，雖然經濟團體以及道路安全人士對這一消息表示歡迎，但是《泰晤士報》說這一消息肯定會遭到有關人士的反對，因為建了新路後無疑會導致更多的交通流量。