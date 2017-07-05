漢堡還是炸彈？西方媒體支招解決朝鮮問題

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朝鮮昨天（7月4日）試射據信可以打到美國阿拉斯拉的洲際彈道導彈。國際社會，特別是中國和美國該如何應對這個最棘手的問題是周三媒體關注的一個話題。

英國《衛報》發表社論說，對待朝鮮，要漢堡不要炸彈。

《衛報》說，金正恩最新的試射再一次提醒了美國處理朝鮮核武問題的時間緊迫性。

你的器材不支持播放多媒體材料 為什麼特朗普在朝鮮問題上沒有好牌？

美國的朝鮮問題專家一再敦促特朗普總統要與朝鮮對話。他們說，金正恩政權並非一個自殺性的政權，任何誤判都將會給該地區帶來災難性的後果。

而從技術上的解決方案包括通過電子或是網絡干擾解除導彈發射，或者用導彈來攔截等措施。

其次，還可以繼續使用制裁措施，但這只可能起到部分作用。

此外，徹底摧毀朝鮮核武器庫的可能性已經很小。

目前，美國似乎仍把精力集中在更多的制裁以及讓中國給朝鮮施壓上面。

但問題是，中國到底能做什麼？

文章說，雖然中國可以讓朝鮮政權垮台，但卻改變不了朝鮮。中國國家主席習近平以及俄羅斯總統普京一再重申對話以及凍結核武措施，但同時堅持美國和韓國取消每年一度的聯合軍事演習。

《每日電訊報》的分析文章則說，中國必須要遏制朝鮮，否則將為時過晚。

文章說，如果朝鮮有能力打到美國本土甚至更遠，不但影響朝鮮半島地區的局勢，還會波及到全球的和平。

但問題是，我們將如何以及何時能夠制止它？文章認為，最佳的辦法還是讓中國對平壤施壓，令其放棄核武野心。

但問題的複雜性在於中國出於自身的考量不太情願這樣做，因為北京一直把朝鮮當作美國和其盟友韓國之間的一個緩衝區。

雖然，特朗普也曾威脅要用武力把朝鮮一勞永逸地解決掉，但現實是特朗普不得不尋找和平方式來解決朝鮮問題，而這就需要中國必須加緊措施，否則就會到達不可逆轉的臨界點。

《紐約時報》也分析了美國的幾種選擇：無非是遏制、加強制裁以及先發制人的軍事打擊等。

但似乎，表示軍事打擊已經不是一個好主意。

剩下的就是談判。首先爭取讓朝鮮暫停核項目與導彈試射，但同時美國也要暫停與韓國的聯合軍演，這也是習近平和普京所倡導的，目的是要逐漸削弱美韓軍事的威懾力量。