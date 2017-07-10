英媒頭條：梅為保順利脫歐向反對黨大聲疾呼

圖片版權 Reuters Image caption 梅首相希望脫歐能夠順利

星期一（7月10日），英國多家報紙都在頭版和頭條的位置報道了英國首相特里莎·梅向反對黨領袖克爾賓求救的消息。

《每日電訊報》說，梅向科爾賓求救，請求幫助。

文章說，梅首相告訴反對黨領袖克爾賓："幫助我實現脫歐以及在下議院通過法律"。

《泰晤士報》的報道說，權力受到削弱的梅懇請來自政敵和對手的支持。

政治軟弱

該報說，這樣做梅等於承認自己的政治軟弱。

《衛報》也報道了梅首相呼籲反對黨工黨提供一些政策主見，並說在有傳聞保守黨想驅逐她之際，她希望能夠重振自己的領導地位。

《金融時報》則形容說，這是梅力挺自己首相地位的企圖，特別是在她凖備發表最重要的脫歐文件之際。

"魔術般的周一"

此外，一些報紙還報道了英國溫布爾登網球賽事的消息。

溫布爾登網球賽已經進入第二個星期，最後的16強已經決出。

《每日郵報》用了"魔術般的周一"這樣的標題，該報說，在溫網的第二周，進入溫網最後16強的男女選手都將在周一參加比賽，這也是網球大滿貫中唯一的一個。

《iPaper》則說，如果兩名英國選手安迪·穆雷（Andy Murray）和約娜·孔塔（Johanna Konta）都能夠贏得比賽進入四分之一決賽的話，那將是自1973年以來英國首次有一名男女同時進入8強的溫網比賽。