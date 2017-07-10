英媒：艾未未打破沉默呼籲北京放劉曉波治病

圖片版權 AFP Image caption 艾未未呼籲中國政府立即釋放劉曉波

中國知名異議藝術家艾未未首次打破沉默，呼籲中國政府立即釋放劉曉波是《衛報》周一（7月10日）關注的一條中國消息。

艾未未譴責中國說，"這是一個歷史錯誤"。他說，中國政府應該釋放劉曉波，留下更好的記錄。因為這將會被全世界記住。

艾未未說，"他們必須承認這是一個可怕的錯誤……犧牲了國家最好的人才，讓他們置身於恐怖的環境中。而且中國政府依然在這樣做，令人無法接受。」

文章說，中國國家主席習近平受到多方國際社會的壓力，讓他允許罹患肝癌晚期的諾貝爾和平獎得主劉曉波到國外去治療。

但北京迄今為止對此並沒有鬆口，並指責美國等國家試圖干涉中國內政。

圖片版權 Reuters Image caption 劉曉波一度傳出病危

給劉曉波治療的中國醫生稱，劉曉波的身體太虛弱不適合出國治療，但參與會診的美國和德國專家則表示，雖然有一定的風險，但劉曉波可以被安全轉移到國外就醫。

艾未未還說，劉曉波應該獲得自由，有權決定在哪裏度過他生命最後的時光。

艾未未說，劉曉波應該完全獲釋，沒有任何附加條件，他本來就不應該坐牢。

北京向私企採購軍武

北京開始招募和允許私營公司和領域，參與研製高端軍事武器與硬件是《金融時報》所關注的一條跟中國有關的消息。

文章說，那些私營的新公司目前受到青睞，因為北京軍方正在尋求更便宜、更高技術的軍事硬件。

因此，那些小型私企將參與創造中國下一代的高端科技武器。

這些高端軍事武器包括無人機以及人工智能與虛擬模擬等先進設備。

文章說，允許私企參與軍隊先進武器的研製也可以幫助國企降低生產成本並與私營企業競爭。

而以前，這些都是由中國國有企業的大財團以及國防部門所壟斷的。