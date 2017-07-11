英媒頭條：研究稱每天喝三杯咖啡可延年益壽

圖片版權 Thinkstock Image caption 文章說，根據兩項新的研究，喝咖啡可以減少早亡的風險，並說如果一天喝3杯咖啡可以減少罹患癌症、心臟病以及中風的危險。

今日（11日）英國報紙的頭版和頭條各有側重。每天喝三杯咖啡可以長壽是《每日快報》等幾家報紙選擇的頭版故事。

文章說，根據兩項新的研究，喝咖啡可以減少早亡的風險，並說如果一天喝三杯咖啡可以降低患癌症、心臟病以及中風的危險。

另外，幾家報紙報道了英國教師短缺的現象，而找不到老師的原因之一是工資低。今年，政府把教師工資的漲幅上限規定在不許超過1%，招致不滿。

《每日電訊報》說，英國首相特里莎·梅在這個問題將會受到來自大臣們的進一步挑戰，並稱限制給老師加薪對學校造成威脅。

圖片版權 Getty Images Image caption 各方呼籲給教師加薪

《衛報》則說，梅首相被指責羞辱了教師，並說繼續把教師的工資漲幅限制在1%，實際上是等於減薪。

此外，《衛報》頭版還報道了科學家警告地球上的物種進入第六次大滅絶時期。

文章說，根據最新的研究顯示，滅絶的物種既有稀有物種也有普通物種，主要原因是因為人類人口過剩以及過度消費。

另外，多家報紙都在頭版刊登了英國網壇女將孔塔（Johana Konta）昨天打進16強的消息，並說如果她能在今天戰勝對手，她將成為自1978年以來首位進入女子單打半決賽的英國選手。