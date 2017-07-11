英媒：中國"無法被黑客襲擊"的通訊網絡

圖片版權 NSSC Image caption 中國量子衛星通信技術使用的是同樣的原理

《金融時報》周二（7月11日）報道了中國濟南成功地測試了"無法被黑客襲擊"的通訊網絡的消息。

文章說，這一測試成功給更廣範圍的使用量子通訊技術帶來了希望。

濟南政府對《金融時報》表示，他們將於8月底開始使用這一通訊技術， 並稱他們計劃在國防、金融以及其他領域試點。

如果成功，將在全國範圍乃至全世界使用這一技術。

量子通訊主要是以量子密鑰分發（Quantum key distribution QKD）網絡進行通信交流，該技術比普通的電子通信技術更安全。

據悉，一旦線路被竊聽通信雙方立即會察覺，而且使用量子密鑰分發網絡的雙方會加入安全密碼，很難破譯。一旦有人試圖竊聽，通信的雙方就會停止使用它。

文章還提及了中國最近發射的新型太空飛船賦予了"間諜衛星"新含義。這種衛星也是利用量子科學原理， 它能夠提供無法被破解的保密通訊頻道。

文章說，鑒於美國斯諾登的教訓，中國希望找到更為安全的通信渠道，並投入了大量的資金。

因此，據有關專家稱中國已經成為量子通訊領域的世界領跑者。

劉曉波

圖片版權 SUPPLIED Image caption 劉曉波與劉霞

《衛報》和《每日電訊報》周二繼續關注生命垂危的中國最著名異見人士劉曉波的消息。

《衛報》說，英國和歐盟都敦促中國馬上釋放重病的諾貝爾和平獎得主劉曉波，讓他到西方去治病。

英國和歐盟昨天呼籲中國徹底釋放劉曉波，讓他能夠自由選擇他治病的地點，徹底解除對他和他妻子劉霞的限制。

文章說，中國領導人習近平應該讓生命垂危的劉曉波實現他離開中國、尋求更好治療的最後心願。

《每日電訊報》的文章引用劉曉波的朋友，人權活動人士胡佳的話說，劉曉波正在走向死亡。

劉曉波知道自己時日不多，但他希望自己能夠死在陽光下。