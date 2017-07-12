英媒頭條：俄國郵件門特朗普真惹上麻煩了？

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普擁抱包括兒子在內的家人

美國總統特朗普的兒子有可能面臨"叛國罪"調查是周三（7月12日）《每日電訊報》頭版報道的消息。

文章說，據公開的郵件顯示，小特朗普對俄羅斯國家協助影響美國大選的結果表示歡迎。

《衛報》說，這些信息對特朗普預示著"大麻煩"，這是俄國在美國大選時參與特朗普競選團隊的首次確鑿的證明。

《金融時報》則引用一名前水門事件調查人員的話說，這些郵件只不過證明了特朗普團隊願意接受來自敵對政府的幫助，僅此而已。但是，他說這已經非常危險了。

《每日鏡報》說， 俄國與美國共謀的證據無論對美國還是對全世界都是一個危機。

該報的社評說，特朗普作為美國真人秀學徒的前主持人，他現在一定會擔心美國將會告訴他："你被開除了"。

英國選手孔塔（Johanna Konta）進入溫網半決賽也是英國多家報紙關注的一條消息。

許多報紙都在頭版刊登了孔塔勝利握拳的圖片。

Image caption 許多報紙都在頭版刊登了孔塔勝利握拳的圖片。

《每日電訊報》稱她為"創造歷史者"。《每日快報》說，在孔塔和溫布爾登桂冠之間只有一場比賽之隔。

《每日鏡報》說，她是近40年來首位打進溫布爾登半決賽的英國女子單打選手。

此外，《衛報》報道了一些大煙草公司開發非洲市場的骯髒戰役。

該報指責這些大煙草公司利用威脅等手段試圖強迫這些國家政府淡化健康保護措施等。

但一些煙草公司否認他們反對煙草規則。