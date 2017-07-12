英媒：中國要徹底封鎖VPN翻牆軟件了？

圖片版權 Reuters Image caption 習近平在互聯網大會上的發言（資料圖片）

《泰晤士報》星期三（7月12日）報道，中國再次加強網絡管理，將徹底封鎖互聯網用戶使用的VPN翻牆軟件。

文章說，中國政府將封鎖任何他們認為不適當的內容，讓中國國內的用戶無法接觸它們。

據悉，在中國大約7億網民中，有30%即，大約200萬網民經常使用VPN翻牆軟件， 以閲讀在國內被屏蔽的內容，包括像臉書和推特等社交媒體內容。

同時，這部分網民也依賴VPN來接觸在國內看不到的新聞以及與中國政府不同的聲音。

中國還給出了一個期限，讓那些互聯網服務器供應商最晚在2018年2月要阻斷任何使用VPN的個人用戶。

但文章說，中國此舉並不可能徹底摧毀VPN， 因為許多中國用戶使用的是國外的VPN翻牆軟件，要想完全壓制也不是那麼容易。

為「十九大」做凖備

圖片版權 Getty Images Image caption 《衛報》說，中國是世界上最大的網絡審查和監控國家。

《衛報》昨天也報道了這一消息。文章說，中國是世界上最大的網絡審查和監控國家。

中國這樣做是為今年秋季在北京召開的「十九大」做凖備。

文章引用在美國加利福尼亞的一名專家的話說，這是中國網控進一步升級的重要跡象，且表明中國高層對互聯網管控感到前所未有的緊迫和絶望。

同時，這也顯示了中國最高層的政治鬥爭以及不同的派系之間利用互聯網作為「戰場」。

該專家還預測，在未來的一段時間，中國當局還會進一步加緊整頓互聯網的措施，這將使中國對互聯網的控制提升到另一個高度。

文章說，中國對VPN的控制不但影響個人用戶，對中國科研人員、學者以及外國在華公司都會產生不利影響。