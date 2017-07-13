英媒頭條：溫網賽穆雷出局 孔塔被寄予厚望

Image caption 《每日電訊報》報道說，穆雷受傷痛的困擾影響比賽發揮。他臉上痛苦的表情說明了一切。

星期四（7月13日），英國多家報紙在頭版刊登了英國網壇名將安迪·穆雷在溫網四分之一比賽中被淘汰出局的照片。

《每日電訊報》報道說，穆雷受傷痛的困擾影響比賽發揮。他臉上痛苦的表情說明了一切。

《衛報》說，隨著穆雷的痛苦謝幕，英國人把所有的希望都放在女子單打選手孔塔身上。

《太陽報》說，"給我們希望吧，孔塔"。孔塔將在半決賽中對壘美國名將大威廉姆斯。

由於孔塔出生在澳大利亞，因此有澳大利亞官員試圖把孔塔稱為澳洲選手。《每日電訊報》的說："別插手孔塔"。

Image caption 《太陽報》說，"給我們希望吧，孔塔"。孔塔將在半決賽中對壘美國名將大威廉姆斯。

《每日電訊報》頭版報道的一則消息是，英國法律委員會說，遺囑也要跟上時代的步伐實現數字化和電子化。

文章說，將來人們可以通過語音信箱留言和短信的方式修改和留遺囑。

目前，英國政府的法律顧問正在就遺囑繼承法徹底改革問題進行研究。

英國首相特里莎·梅接受了《太陽報》的獨家採訪，在採訪中，梅表示希望自己能夠被允許繼續留任首相直到下一次選舉，這樣好給她機會實施英國的脫歐問題。