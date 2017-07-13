英媒：「我在這個女人身上找到所有的美」

圖片版權 SUPPLIED Image caption 劉曉波和劉霞之間的愛情詩不翼而飛

《衛報》在星期四（7月13日）關注了生命垂危的中國異議人士劉曉波的妻子劉霞的命運。

文章說，人們越來越擔心隨著劉曉波病情的惡化，他的妻子劉霞被徹底與世隔絶。

報道說，劉曉波成為中國政治權力鬥爭的中心。西方政府一再敦促中國政府本著人道精神，讓他實現自己最後的心願去國外治病。

但北京則指責西方干涉中國內政。

然而，劉曉波的朋友們現在更擔心的是劉霞的命運。

他們說劉霞已經心力交瘁。過去多年，她過著與世隔絶的軟禁生活，電話與網絡都被切斷，無論在家還是外出都受到監視和跟蹤，就是為了阻止她告訴外部世界有關劉曉波的消息。

人們越來越擔心，如果這對夫婦被不允許出國的話，那麼劉曉波走後劉霞將會長期生活在隱形監獄。

詩人、公務員到異議人士

圖片版權 EPA Image caption 劉曉波的朋友野渡說，雖然曉波選擇了這樣的生活，但是對他的妻子、家人和朋友來說是完全不同的。

劉曉波的朋友野渡說，雖然曉波選擇了這樣的生活，但是對他的妻子、家人和朋友來說是完全不同的。

文章說，劉曉波和劉霞相識是在80年代中期，當時兩人都各自有自己的婚姻。

那時的劉霞是一名朝氣蓬勃的詩人，國家公務員。在劉曉波由於八九天安門事件被關進監獄，他的婚姻破裂。劉霞的婚姻也走到了盡頭。

劉曉波曾這樣形容劉霞，在劉霞身上他找到了全世界所有的美。

他們在勞改營中結了婚，而且兩人決定不要孩子，因為他們不想讓自己的孩子經歷父親在監獄裏的痛苦。

中國在2009年判處劉曉波入獄11年，從此劉霞過上了軟禁的生活，飲食起居受到嚴格控制，形同無形的監獄，導致她患上嚴重的抑鬱症。

2014年她心臟病發作住院，去年她的父親去世，今年4月母親也離開人世，同時今年5月份傳來了劉曉波肝癌晚期的噩耗。

野渡認為，劉曉波希望去國外治病的願望更是希望讓劉霞能夠獲得自由，因為劉霞為劉曉波的夢想受盡了苦難。